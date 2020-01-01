80 milyon liralık ikramiyenin ortağı bileti marketten almış

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek biletlerden birinin bir alışveriş merkezinde satıldığı ortaya çıktı. Özdilek Bursa İnegöl Hipermarket’ten yapılan açıklamaya göre, marketten alışveriş yapan ve çeyrek bilet satın alan talihli, 80 milyon liraya ortak oldu. Market yetkilileri de büyük ikramiyeye vesile olmanın mutluluğunu yaşıyor.

“HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Öte yandan İnegöl ilçesinde yaşayanlar da talihlinin kim olduğunu merak ediyor. İlçede taksicilik yapan Hüseyin Oğuz, AA muhabirine yaptığı

açıklamada, büyük ikramiyenin İnegöl’e çıktığını haberlerden öğrendiğini söyledi. İkramiyenin hayırlı olmasını dileyen Oğuz, “Biraz heyecanlıyız. Kimin olduğunu bilemiyoruz ama hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Milli Piyango İdaresi bayiliği yapan Serdar Başdere, geçen yıl 9 Ocak’ta yapılan çekilişte 1 milyon liralık ikramiye biletinin kendileri tarafından satıldığını belirtti. Başdere, yılbaşı büyük ikramiyesiyle ilgili “Talihli henüz belli değil, umarım bir an önce çıkar” ifadelerini kullandı. (AA)