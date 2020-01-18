80 milyonluk işgücü kaybı yaşanacak

2020 ve sonrası dünya genelinde yaşanacak olası risklere dikkat çekilen raporda, iklim değişikliğine özellikle vurgu yapıldı. Küresel ısınmanın ekonomiye etkilerinin ciddi şekilde artacağının vurgulandığı rapora göre, ticaret, istihdam ve tedarik zinciri şekil değiştirecek. Arktik Denizi’ndeki rekor seviyedeki buzul erimeleri yüzünden küresel denizcilik rotaları yeniden şekillenecek. Geçilemez denilen yollardan gemiler gitmeye başlayacak. Yağış dönemleri ile mevsim sıcaklıklarının değişmesi de tarımı baştan aşağı etkileyeceğinden, ürün tedarik zinciri baştan aşağı yenilenecek.

ISI 1.5 DERECE ARTIYOR

2030 yılında 80 milyonluk tam zamanlı işgücüne eşit üretim kaybı olacak. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) hesaplamalarına göre, küresel ısınma bu yüzyılın sonunda 1.5 derece artacak ve 2030 yılında yüksek sıcaklık nedeniyle toplam çalışma saatlerinin yüzde 2.2’si yok olacak. Bunun küresel ekonomiye faturası ise 2.4 trilyon dolar.

WEF’in raporuna göre 2020’li yıllara Endüstri 4.0 teknolojileri damga vuracak. WEF’in analizine göre 2025 yılında bulut bilişim 623 milyar dolar, otonom araçlar 416 milyar dolar, hassas tıp 82 milyar dolar ve dronlar 52 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşacak.