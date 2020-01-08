800 bin liralık postu kaçak sokmaya çalışırken yakalandı

Gümrük Muhafaza ekipleri, Ankara Esenboğa Havalimanı’na bir yolcunun çok sayıda hayvan postuyla geleceğine ilişkin ihbar kapsamında hakeret geçti. Türkiye’ye gelecek yolcuların bilgileri önceden alınarak risk analizi yapıldı, Varış Öncesi Yolcu Bildirimi programı üzerinden söz konusu şahsın ne zaman, hangi uçakla havalimanına iniş yapacağı tespit edildi.

240 POSTU İKİ BAVUL İÇİNDE GETİRMİŞ

Esenboğa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, şüpheli yolcuyu havalimanına ayak basar basmaz gözaltına aldı. Yolcunun bagajında yapılan arama neticesinde iki bavul içerisinde 240 adet kunduz postu ele geçirildi. Postların gümrüklenmiş değerinin en az 800 bin TL olduğu öğrenildi. (İHA)