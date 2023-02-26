818 bin kişinin depremle ilgili sorduğu tek soru…

Depremin ilk gününden bu yana Change.org’da bu görüşleri paylaşan, bazı sorular sormak isteyenler tarafından 561kampanya başlatıldı. Tam 818 bin 890 kişi imzalarıyla bu kampanyaları destekledi, gündemde tuttu; tutmaya da devam ediyor.

Change.org Türkiye Kurucu ve Genel Direktörü Dr. Uygar Özesmi, “Deprem hepimizi yaraladı. Sarsıldık. Aramızda yakınlarını kaybedenler var. Evlerini kaybedenler var. Bu kayıplar olmamalıydı. Önlenebilirdi. Bilim vardı. Araştırmalar vardı. Uyarılar vardı. İhmal ettiler. Sorumlular cezasız mı kalacak?” şeklinde açıklama yaptı.

CHANGE.ORG AÇIKLAMASI

Açıklamada, “Ben Uygar. Bu mektubu çok zorlanarak ve karmaşık duygularla yazıyorum. Deprem hepimizi yaraladı. Sarsıldık. Herkes gibi ben de çok üzgünüm. Aramızda yakınlarını kaybedenler var. Evlerini kaybedenler var. Bu kayıplar olmamalıydı. Önlenebilirdi. Çok kızgınım. Evet deprem bir doğal afet ama bu yıkım doğal değil! Bilim vardı. Araştırmalar vardı. Uyarılar vardı. İhmal ettiler. Sorumlular cezasız mı kalacak? Merak ediyorum. Yardıma koşan ya da koşmaya hazır olan kurumlara kolaylık sağlanamaz mıydı? Ne beklendi? Merak ediyorum. Depremin ilk gününden bu yana Change.org’da bu görüşleri paylaşan, bu soruları ve daha fazlasını sormak isteyenler tarafından 561kampanya başlatıldı. Tam 818 bin 890 kişi imzalarıyla bu kampanyaları destekledi. Gündemde tuttu. Tutmaya da devam ediyor” denildi.

DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜRLER

“Bizim, yani Change.org’da çalışanların bu mücadeleye katkımız ne oldu merak ediyor olabilirsiniz. Biz de bireysel olarak herkes gibi gönüllülük yaptık, bağış yaptık, maddi manevi desteklerimizi vermenin yanı sıra Change.org’da görevimizi yapmaya devam ettik” diyen Özesmi şöyle devam etti:

Tüm ekip arkadaşlarımla birlikte tüm bilgi birikimimizi deprem mücadelesi alanında açılan kampanyalara destek vermeye ayırdık. Kampanya başlatanlara ve başlatmak isteyenlere omuz vermeye çalıştık. Hem sosyal medya hesaplarımızda hem de platformda sadece bu kampanyaları duyurduk.

Kampanya danışmanı arkadaşlarım açılan kampanyaları her gün tek tek taradı. Desteğe en çok ihtiyaç duyan kampanyaları her gün milyonlarca kullanıcımıza email ile ulaştırdı. Sosyal medyada erişim sınırı varken talepler bu platformdan seslerini duyurdu.”