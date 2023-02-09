83’üncü saatte kurtarıldı, alkışlarla hastaneye götürüldü

Antakya’nın Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı 15’inci Sokak’taki 6 katlı apartman, depremde yıkıldı. Arama-kurtarma çalışmaları sırasında binadan sesler geldiğini tespit eden ekipler, enkazın ön kısmında saatler süren çalışma yaparak koridor açtı.

Buradan asansör boşluğundan giren ekipler, 83’üncü saatte Arif Kuzuluk’u enkazdan kurtardı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Kuzuluk, alkışlarla ambulansa taşındı.

Kuzuluk, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Arif Kuzuluk’un annesi ile kız kardeşinin de enkazda olduğu belirlendi. Ekipler, anne ile kızını da çıkarabilmek için çalışıyor. (DHA)