Enflasyon hızla yükselirken ‘düşük faiz’ ile Türkiye’nin kaosa sürüklendiğine dikkat çeken ekonomistlere göre “84 milyonu deneme tahtasına çeviren” politikalar, yoksulluktan başka bir şey üretmiyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Kur artışı ve cari fazla ile enflasyonun düşeceğini iddia eden ekonomi yönetimi TL’yi serbest düşüşe bıraktı. Enflasyonun yüksek olduğu ve kur baskısı nedeniyle daha da yükselmesinin beklendiği bir ortamda faiz indirimlerinin ekonomiyi tehlikeli bir yola soktuğu konusunda uyarılar yapan ekonomistler, “84 milyon insan deneme tahtası mı?” diye soruyor ve yapılan deneyin yoksulluğu artırmaktan başka sonuç üretmediği vurgulanıyor.

KAMYONLA EZİP…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Faiz sebep, enflasyon netice” inadı, 2020 yılında Merkez Bankası (TCMB) rezervinin 128 milyar dolar erimesine mal oldu. Rezervlerin tükendiği noktada TCMB Başkanlığı görevine atanan Naci Ağbal, sıkı para politikası uyguladığı 132 günün ardından görevden alındı. Yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu yönetiminde 400 baz puan indirimle politika faizi %15’e çekildi. Piyasaları türbülansa sokan bu gelişmelerle dolar kuru 2018’deki kur şoku sonrası en çalkantılı günlerini yaşıyor.

Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, para politikasının sadece küçük bir azınlığı mutlu ettiğini, halkın genelini yoksullaştırdığını söyledi. “Sonuçta uygulanan değersiz TL yaklaşımı kapsamlı bir sanayi politikası ile desteklenmediği sürece cari dengeyi kalıcı olarak iyileştiremez” yorumunu yapan Prof. Kara, enflasyonun kontrolden çıkmasına göz yumup sonra “vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz” demenin hiçbir kıymeti olmadığını ifade etti. Kara, “Kamyonla vatandaşın üzerinden geçip sonra tedavi masrafını biz karşılarız demeye benziyor” dedi.

İnsanları enflasyona ezdirmemenin en etkili yolunun güven politikaları uygulamaktan geçtiğini belirten Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Kara, “Yüksek enflasyonu düşürmek için gerekecek fedakarlık sabit gelirlilere düşecek” yorumunu yaptı.

Servet transferleri ardında yoksulluk bırakıyor

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia’nın eski başkanı Orhan Ökmen, şöyle konuştu: “Türkiye’yi ısrarla bu kaosa sürükleyenler de dahil olmak üzere, hiç bir kimse bu faiz indiriminden hiçbir fayda sağlayamayacak. Dövize dayalı servet artışı sağlayanların karşı kefesinde yer alan ve yoksullukları daha da artan kesimler her halde buna seyirci kalmayacaklar. Bu oyun, arkasında yoksulluk bırakan servet transferleri hiçbir ülkeye yarar sağlamamış, tam aksine genel seviyeyi daha da aşağılara düşürür. Ucuzlayan Türkiye varlıkları, yoksullaşan Türkiye demektir.”