88 yıllık ömrünün 64 yılını mahalle muhtarı olarak geçiren Reşit Kardan vefat etti

MUŞ (AA) – Malazgirt ilçesinde 1957 yılında amcasından devraldığı muhtarlık mührünü 64 yıldır taşıyan Reşit Kardan, hayatını kaybetti.

Yaşamının büyük bölümünü mahalle muhtarı olarak geçiren Kardan (88), görev yaptığı Adalar Mahallesi'nde dün vefat etti.

Ömrünün son günlerine kadar görevini sürdüren 20 çocuk babası Kardan'ın vefatı, mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Son olarak 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde muhtarlık mührünü taşımaya tekrar hak kazanan Kardan'ın yakınları, mahalledeki taziye evinde baş sağlığı dileklerini kabul etti. Burada, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak dualar okundu.

Kardan'ın yakınlarından Ferit Çakan, Kardan'ın ilçe genelinde çok sevildiğini belirterek, "Muhtarlığı dedemden aldı ve o günden beri sürdürüyordu. Sürdürmesinin en büyük sebebi ailemizden aldığı terbiyeyle örnek olmasıydı. İki mahallenin, hatta üç mahallenin büyüklüğünü yaptı. Tabii ki Malazgirt'te sevilen, sayılan, barış yerlerini gezen ve kendisini taşıyan birisi olarak da seviliyordu." diye konuştu.

– Muhtarlık görevi birinci azaya verilecek

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, AA muhabirine, Adalar Mahallesi muhtarı Reşit Kardan'ın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz bir muhtardı. Seçim yapmayı düşünmüyoruz. Muhtarlık mührünü birinci aza olan Emrah Balcı'ya teslim edeceğiz." dedi.