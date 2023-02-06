884 Millet Bahçesi planlandı, 127’si yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2023 yılı performans programı yayınlandı. Programa göre 81 İlde, 69 milyon 847 bin 353 metre kare alanda, 442 adet millet bahçesinin çalışmaları sürdürülüyor. 15 milyon 23 bin 552 metrekarelik alanda 127 millet bahçesi tamamlandı. 54 milyon 823 bin 800 metrekare alanda 315 millet bahçesinin yapım, ihale, projelendirme ve yer seçim çalışmaları da devam ediyor.

ADETA PARA YUTUYORLAR

2021 yılında 67.8 milyon metrekare alanda millet bahçesi çalışması başlatılırken, 2022’de bu sayı 71.5 milyon metrekareye yükseldi. 2023 hedefi ise 81 milyon metrekare. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı son olarak 20 Ocak 2023’te 213 milyon 944 bin liraya Trabzon Çaykara Uzungöl Millet Bahçesi yapımı işi için imza attı. Bir diğer millet bahçesi ihalesi ise Denizli Hallaçlar Mahallesi Millet Bahçesi oldu.

Denizli’nin millet bahçesinin maliyeti ise 108 milyon 813 bin 813 lira. Ocak ayında millet bahçeleri için devletin kasasından 2 milyar lirayı aşkın bir tutar çıktı. 2018 yılından 2023 yılına kadar millet bahçelerine ödenen tutar ise 11 milyar liraydi. Millet Bahçelerine 2018 yılından bu yana ödenen tutar toplam 13 milyar lirayı aştı.