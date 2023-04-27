9.3 milyar TL’lik deprem ihalesi yine yandaşa gitti

Adıyaman İndere’ye yapılacak deprem konutları için düzenlenen iki ayrı ihaleyi toplam 9 milyar 346 milyon TL’ye kazanan Kuzu Grup’a bir 4 milyar 461 milyon TL’lik bir ihale daha verildi. İlk sözleşme 13 Nisan’da yapıldı. Adıyaman İndere Deprem Konutları B Etabı 1. Kısım İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi’nin sözleşmesi, Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş. ile 13 Nisan 2023 tarihinde imzalandı. Sözleşme bedeli 4 milyar 496 milyon 800 bin TL+KDV olarak açıklandı. Bir diğer sözleşme ise 14 Nisan 2023’te yapıldı. Adıyaman İndere Deprem Konutları B Etabı 3. Kısım İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi’nin sözleşmesi yine Kuzu Şirketi ile 4 milyar 850 milyon TL+ KDV olarak belirlendi.

10 YILDA 25 MİLYARLIK İHALE

Son olarak 19 Nisan’da yapılan ve İndere Deprem Konutları ihalesi yine Kuzu’ya gitti. B Etabı 4. Kısım İnşaatının sözleşmesi Kuzu Toplu Konut İnşaat ile 4 milyar 461 milyon TL + KDV şeklinde imzalandı. Yalnızca Adıyaman İndere Deprem Konutları için Kuzu Grup’a ödenen tutar KDV hariç 13 milyar 807 milyon 800 bin TL’ye ulaştı. Antakya Gülderen Mahallesi 2313 adet konut inşaatı ihalesi de 4 milyar 652 milyon TL bedelle Kuzu Grup’a verilmişti. Kuzu Grup kasasına yalnızca deprem konutlarından 18 milyar 500 milyon TL girdi. Şirket kamudan son 10 yılda yaklaşık 25 milyar TL’lik ihale aldı.

İHALE ZENGİNİ ŞİRKET

AKP’ye yakınlığıyla bilinen şirketin yönetiminde Güven Kuzu, Özen Kuzu ve Gökçen Kuzu yer alıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Güven Kuzu, Erdoğan ailesine yakınlığı ile biliniyor. Kuzu, 2003’te Siirt’te yenilenen seçimle milletvekili seçilen Erdoğan’a desteğini açıklamıştı. Kuzu Grubu’nun Siirt’te yaptırdığı iki okula Emine Erdoğan’ın annesi Hayriye Gülbaran’ın ve babası Cemal Gülbaran’ın isimleri verilmişti. Güven Kuzu geçen yıl Erdoğan’ın elinden Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülü aldı.