9 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Yazan:
Alaturka Online
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Afyonkarahisar’da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 23:18 – 18 Haziran 2022 Güncellenme:

9 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Rauf Denktaş Alt Geçidi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alt geçit çıkışında aralarında şehir içi dolmuşlarında olduğu 9 araç bir birine girdi.

19 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından çevredekilerinden haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan 19 kişiyi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. İHA

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