9. Gün Ramazan İftar Menüsü.

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar.

9. Gün Ramazan İftar Menüsü

Terbiyeli Şehriye Çorbası

Domatesli Soğanlı Alabalık

Girit usulü zeytinli meze

Fırında Patates

Fındıklı Un Helvası

Terbiyeli Şehriye Çorbası

Terbiyeli şehriye çorbası tarifi için malzemeler

Malzemeler

8 su bardağı et suyu ya da tavuk suyu

15 gr margarin

2 domates

1.5 kahve fincanı tel şehriye

Yarım demet kıyılmış maydanoz

Tuz

Terbiyesi için

2 yumurta sarısı

1 limonun suyu

2 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı yoğurt

Terbiyeli şehriye çorbası hazırlanışı

Bu özel çorbayı yemek tarifleri listenize eklemeyi unutmayın.

Domatesleri soyup küp şeklinde doğrayın. Margarini tencerede eritip domateslerin yarısını kavurun. Et suyu, 1 tutam tuz, tel şehriye ve kalan domatesi ilave edip yarım saat kısık ateşte pişirin. Maydanozu ekleyip 1-2 dakika daha kaynatın.

Terbiyesi için; yumurta sarısı, limon suyu, un ve yoğurdu çırpın. Çorbanın suyundan azar azar ilave ederek özenle karıştırın. Kısık ateşte kaynayan çorbaya azar azar ekleyerek 1-2 dakika daha kaynatın. Baharat serpiştirip sıcak servis yapın.

Domatesli Soğanlı Alabalık

Domatesli ve soğanlı alabalık tarifi için malzemeler

4 soğan

6 büyük domates

2 kahve fincanı zeytinyağı

4 kesme şeker

2 yemek kaşığı kuş üzümü

2 yemek kaşığı çam fıstığı

1 tatlı kaşığı tarçın

1 kg alabalık fileto

1 tatlı kaşığı tuz

1 kahve fincanı sıcak su

Domatesli ve soğanlı alabalık hazırlanışı

Soğanların kabuğunu soyup piyazlık doğrayın. Domatesleri enine ince daire şeklinde doğrayın. Zeytinyağını bir tencerede ısıtıp piyazlık doğranmış soğanları ilave edin ve karıştırarak yumuşayıp diri kalacak şekilde kavurun. Kesme şekeri, kuş üzümlerini, çam fıstıklarını ve tarçını ekleyip karıştırın. Üzerlerine domatesleri dizin. Tuz serpin. Tencereyi kapağı kapalı olarak kısık ateşte pişmeye bırakın. Domatesler pişerken alabalık filetoları tuzlayın. Domateslerin saldığı su çekilmeye başlayınca bir tavayı kızdırın ve zeytinyağını ekleyin. Filetoları yağda kızartın. Tenceredeki domateslerin üzerine ekleyin. 1 kahve fincanı sıcak su ekleyip kısık ateşte pişirin. Soğumaya bırakın. Servis tabağına alıp servis yapın.

Girit usulü zeytinli meze

Girit usulü zeytinli meze tarifi için malzemeler

1 su bardağı yeşil zeytin

1 su bardağı İzmir tulum peyniri

1 su bardağı ufalanmış ceviz içi

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı zencefil

Yarım çay kaşığı tarçın

1 diş ezilmiş sarımsak

Zeytinyağı

Girit usulü zeytinli meze hazırlanışı

Yeşil zeytinin çekirdeklerini çıkartın. Tulum peynirini iri küp doğrayın. Zeytinleri, Tulum peynirini, ufalanmış ceviz içini ve tüm baharatları bir servis kasesine alın. Ezilmiş sarımsak ve zeytinyağını ilave edin. Karıştırıp servis yapın.

Fırında Patates

Fırında patates tarifi için malzemeler

2 patates

100 gr krem peynir

80 gr kaşar peyniri

2 dilim dana jambon

2 kiraz domates

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Frenk soğanı

Fırında patates hazırlanışı

Patatesleri iyice yıkayıp yumuşayıncaya kadar haşlayın. Fırın kabına yerleştirip 15 dakika fırında pişirin. Fırından alıp ılınmaya bırakın. Enlemesine ortadan ikiye kesin. İçlerini kaşık ile çıkarın ve bir kaseye alın. Kaşar peynirini rendeleyip krem peynirle karıştırın. Dana jambonu küçük doğrayıp ekleyin. Ayırdığınız patates içini ilave edip karıştırın. Tuz, karabiber, pul biber ile tatlandırın ve karışımı patateslerin içlerine doldurun. Kiraz domatesleri ince dilimleyip üzerlerine yerleştirin. 200 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkartıp üzerine frenk soğanı serpiştirin ve sıcak servis yapın.

Fındıklı Un Helvası

Fındıklı un helvası tarifi için malzemeler

Malzemeler

250 g tereyağı

2 su bardağı beyaz un

Şerbeti için

2.5 su bardağı toz şeker

2.5 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Üzeri için

Fındık

Fındıklı un helvası hazırlanışı

Şerbeti için su ve toz şekeri bir sos tenceresine alın. Şeker tamamen eriyinceye kadar kısık ateşte ara ara karıştırarak kaynatın. Limon suyunu ilave edip ocaktan alın. Tereyağını bir tencerede eritin. Unu ilave edip rengi dönünceye kadar karıştırarak kavurun. Un altın sarısı rengini aldığında altını kısıp şerbeti ilave edin ve helva koyulaşıncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika daha karıştırarak pişirin. Ocaktan alın ve kapağı kapalı olarak helva ılınıncaya kadar dinlendirin. Ilınan helvayı bir kalıp yardımıyla şekillendirerek servis tabağına alın. Üzerini fındık ile süsleyerek servis yapın.

ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR AYET

(Bu alış verişi yapanlar), tevbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın sınırlarını koruyanlardır. O müminleri müjdele! Tevbe( 9) 112

ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR HADİS

(Muteber) oruç, (hep beraber) tuttuğunuz gündekidir. (Muteber) iftar, hep beraber) ettiğiniz gündekidir. (Muteber) kurban (hep beraber) kurban kestiğiniz gündekidir.

