9 gün sonra açılacak yolu dalgalar yuttu

Zonguldak’ta yapımı yılan hikayesine dönen ve 22 Ocak’ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından açılması beklenen Kilimli Sahil Yolu, dün şiddetli fırtınada harabeye döndü.

İsmail AKDUMAN

Yapımı 2002 yılında Kilimli Belediyesi tarafından başlatılan ancak Karayolları Yol Ağı’nda bulunmadığı için tamamlanamayan Kilimli Sahil Yolu, 2011 yılında ihale edildi. İhaleyi alan şirket 120 günde teslim edeceğini açıkladı. Bölüm bölüm ihale edilen yolun yapımını üstlenen şirket, belirtilen sürede yolu teslim edemedi ve çalışmalar durdu.

Yapımı yılan hikayesine dönen yol 2020 yılında bir kez daha ihaleye edildi. Toplamda yaklaşık 500 milyon liraya mal olan yol, 22 Ocak’ta tam 9 gün sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacaktı.

DALGALAR YOLU HAREBEYE ÇEVİRDİ

Zonguldak- Kilimli arasındaki yaklaşık 11 kilometrelik yolu yarıya indirecek ve 5 dakika sürecek olan Sahil Yolu Projesi’nin, yapımı devam eden Filyos Limanı için de büyük önem taşıdığı belirtiliyordu.

22 Ocak’ta açılışı yapılacak olan yol, dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar tarafından adeta yutuldu. Yer yer asfaltı söken dalgalar, karayolunu da taş ve su altında bırakarak kullanılamaz hale getirdi.

“AKP’Lİ MÜTEAHHİTLER ZENGİN OLSUN DİYE YOL YAPILMAZ”

Çevreci derneklerin ilk başından itibaren karşı çıktığı sahil yolu projesinin Karadeniz’deki dalgalara dayanamayacağını söyleyen CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal, yolun bitirildikten sonra ikinci kez dalgalar tarafından yutulduğunu söyledi.

Sarıal, yapılan uyarılara rağmen ek önlemler alınmadığını söyleyerek, “Sağlam yol yapın. Güvenlik katsayısı yüksek yol yapın diyoruz. Müteahhitleri zengin edecek yol yapıyorsunuz. Ereğli-Zonguldak; Zonguldak-Devrek-Mengen yolları her yıl kayıyor, yıkılıyor yeniden yapılıyor. Kilimli Sahil Yolu, güzel olur hoş olurdu; ancak kıyısında uzanan azgın dalgaları olan Karadeniz değil de Konya Ovası olsaydı hoş olurdu. AKP’nin müteahhitleri zengin olsun diye yol yapılmaz. Yol yapımı, ihale verilme aşamasından ibaret değildir. İhaleler her aşamada denetlenmelidir. Bitirilme aşamasında da denetlenip öyle ödeme yapılmalıdır” dedi.

“BU YOL KARADENİZ DALGALARINA DAYANMAZ”

Karadeniz’de daha şiddetli fırtınalar olduğuna dikkat çeken Sarıal, “Karadeniz’ini Kestane Karası, Ayaser Fırtınası, Kar Fırtınası gibi üç büyük fırtınası var. Böyle yıkıp viraneye çeviren dalgaları vardır. 4 ila 5 metreyi aşan çok güçlü dalgaları var. Dalga kıranları da aşıp, korunakları yıkan, liman içinde kayıkları, mendirekleri parçalayan şiddeti vardır bu dalgaların. Zonguldak- Kilimli- Filyos’ta yolun bu şekilde yapılması demek, daha güçlü bir dalgaların bu yolu yok etmesi demek. Bu yol sağlam bir yol değil. Bu yol Karadeniz’in dalgalarına dayanmaz. Halkın kaynaklarını çarçur etmeyin” diye konuştu.



AÇILIŞA YETİŞTİRMEK İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA BAŞLADI

Zonguldak’ta etkili olan fırtına nedeniyle meydana gelen dalgaların zarar verdiği Kilimli Sahil Yolunu açılışa yetiştirmek için ekipler yoğun şekilde çalışmaya başladı.

22 Ocak’ta açılması beklenen yolda dalgaların verdiği zararın giderilmesi için Kilimli Sahil Yolu’nda çalışmalar başlatıldı. Yolu yapan şirkete ait iş makineleri yoldaki taşları kaldırırken, yıkılan yerler de onarılmaya başlandı. Belediye ait araçlarda yolda biriken suları ve çamuru temizledi.

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