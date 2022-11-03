9 günde yandı 15 aydır kes kes bitmiyor

Muğla’nın 9 ilçesinde geçen yıl çıkan büyük orman yangınları sonucu 52 bin hektar yanan alanlarda ağaçların kesim ve taşıma işleri 15 aydır bitirilemedi. Şu ana kadar 5 milyon metreküp ağaç kesildi. Kesim işlerinde 15 bin kişi çalışıyor.

Mustafa SARIİPEK

Muğla’nın 9 ilçesinde 29 Temmuz 2021 tarihinde başlayan orman yangınları sonucu 52 bin hektar yanan alanlarda ağaçların kesim ve taşıma işleri 15 aydır bitirilemedi. Şu ana kadar 5 milyon metreküp ağaç kesildi. Kesim işlerinde 15 bin kişi çalışıyor. Ulaşımın olmadığı zirvelerde kalan yanan ağaçlar ise doğaya terk edilecek.

İlçeler arasında 13 bin 600 hektar ormanı yanan Marmaris ilk sırada yer alırken adeta 6 Ağustos 1945’te atom bombası ile vurduğu Japonya’nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerindeki görünümü yansıtan kömür deryası dağları görenler şimdi de kesilmiş ağaç tomruklarını görerek nefret duygularını gizleyemiyor. Yeşiliyle ünlü Marmaris’ten geriye kalan görüntüler yürek burkuyor. Neredeyse arıcılık, tarım, hayvan yetiştiriciliği bitme noktasına geldi.

İÇMELER- TURUNÇ YOLU VE ASPARAN ÇIPLAK KALDI



Mavi turun önemli uğrak merkezlerinden birisi olan Marmaris Körfezine tekneyle girenleri artık yeşil orman yerine çıplak tepeler karşılıyor. Özellikle de İçmeler’den Turunç’a gidilen karayolunda çam ağaçlarından gökyüzünün görünmediği o yoldan eser yok şimdi. Yanan bölgeden çekilen fotoğraflar içler acısı durumu açıklığıyla ortaya koyuyor. Kesilen ağaçların yığınları yürek burkuyor.

YEŞERTİLMEDE 5 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre zirvelerdeki kesimin hem yol olmadığı, dozerlerle yeni yol açılmasının sıkıntı yaratacağı ve hem de doğanın kendi kendini yenilemesi amacıyla yanan ağaçların doğaya bırakıldığı açıklandı. Ayrıca yetkililer il genelinde kesim işinde çalışan 15 kişiden ayrı olarak da yeşillendirme çalışmaları için de 5 bin kişinin görev aldığını söyledi.

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