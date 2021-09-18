9 milyon 374 bin hanede sabit internet bağlantısı yok

Türkiye’de hanelerdeki güncel internet kullanımına ilişkin istatistiki bilgilere göre Türkiye’de sabit geniş bant internet bağlantısı olmayan hane sayısı 9 milyon 374 bin olarak açıklanırken, 1 milyon 968 bin haneye ise internet hiç giremedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında Türkiye’de hanelerdeki güncel internet kullanımına ilişkin istatistiki bilgileri paylaştı.

Resmi verilere göre Türkiye’de sabit geniş bant internet bağlantısı olmayan hane sayısı 9 milyon 374 bin olarak açıklanırken, 1 milyon 968 bin haneye ise internet hiç giremedi.

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

TÜRKİYE, İNTERNETİ CEPTEN EVE TAŞIYAMADI

*25 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2020” verilerine göre, sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablolu İnternet, fiber vb.) ile internete erişim sağlayan hanelerin oranı yüzde 50,8’de kaldı.

*TÜİK’in 2021 yılı verilerine göre ise, sabit genişbant ile erişimi olmayan hanelerin oranı yüzde 38,1’e düşüyor. Her ne kadar pandeminin etkisiyle evlerdeki sabit genişbant internet bağlantısında 2020 yılına göre yüzde 10’dan fazla bir artış yaşanmış görülse de hanelerin yüzde 40’a yakınında sabit internet bağlantısı olmaması, Türkiye’nin halen interneti cepten eve taşıyamadığının göstergesidir.

*TÜİK’in “İstatistiklerle Aile, 2020” yılı verilerine göre Türkiye’de 24 milyon 604 bin hane mevcut. Buna göre, 9 milyon 374 bin hanede sabit internet bağlantısı bulunmamaktadır.

Kaldı ki son verilere göre, Türkiye’de nüfusa göre sabit geniş bant yaygınlık oranı yüzde 20,4 iken, OECD ortalaması yüzde 32,5’tir.

2 MİLYON HANEYE İNTERNET GİREMEDİ

*Ülkemizde, 2021 yılında 1 milyon 968 bin haneye sabit ya da mobil, herhangi bir internet giremedi. Bu hanelerin kaçında öğrenci olduğu resmi otoritelerce açıklanmadı ancak uzaktan eğitim süreci boyunca yalnızca resmi rakamlara göre 4 milyonun üzerinde öğrencinin uzaktan eğitime erişemediği bilinmektedir.

HANELERİN YALNIZCA YÜZDE 26’SINDA TABLET BİLGİSAYAR VAR

*Hanelerdeki bilişim teknolojileri bulunma oranına bakıldığında ise, 2021 yılında hanelerdeki masaüstü bilgisayar sahiplik oranı yüzde 16,8 olarak gerçekleşirken, hanelerdeki taşınabilir bilgisayar oranı yüzde 38,3’te kalmıştır. Hanelerdeki tablet bilgisayar sahiplik oranı ise yüzde 26,3’tür.

*Oyun konsolu bulunan hanelerin oranı ise 2020 yılında yüzde 5,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın 2004 yılında yüzde 2,9 olduğu düşünüldüğünde, Türkiye’de oyun konsollarına erişimde herhangi büyük bir değişim olmadığı görülmektedir. Türkiye oyun konsolunun en pahalıya satıldığı ülkeler arasındaki yerini korumaktadır.

*Yüksek vergiler nedeniyle, Türkiye’de vatandaş bir konsol kendine alırken, 1 konsol da kendine almaktadır.

İNTERNET ABONELERİNİN YÜZDE 34’Ü 10-16 MPBS HIZLA İNTERNETE BAĞLANIYOR

*Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) son güncel verilerine göre ise, Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 34,3’ü 10-16 Mbps, yüzde 21,1’i ise 16-24 Mbps arası hızda internet hızına sahiptir. Hızlara Göre Sabit Genişbant İnternet Abonelerinin Dağılımı (%): 10-16 Mbps 34,30%, 16-24 Mbps 21,10%, 24-35 Mbps 16,20%…

TÜRKİYE, 180 ÜLKE ARASINDA 98. SIRADA

*Öte yandan, global ölçekli Speedtest’in Temmuz 2021 raporuna göre Türkiye sabit geniş bant internet hızında 180 ülke arasında 38.58 Mbps ile 98., mobilde ise 139 ülke arasında 45.42 Mbps ile 55. sırada yer almaktadır.

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