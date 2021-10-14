9 önemli faydası ile tarçın: her gün tarçın tükettiğinizde vücudunuza neler olur?

Tarçın, eski Mısır ve Çin kadar eski zamanlarda bile dünya çapında birçok kültürde kullanılmıştır. Tarçın sütlaca, kurabiyelere ve unlu mamüllere sadece lezzet katıyor gibi düşünsek de antik çağda yaşayan insanlar tarçını lezzetinden çok tıbbi özellikleri için kullanmışlardı. Çünkü biliyorlardı ki bu baharat vücuda her türlü faydayı sağlama potansiyeline sahiptir. Peki her gün uygun miktarda tarçın tükettiğinizde vücudunuzda neler olur, biliyor musunuz?

Ayça ÇERKEZOĞLU



1 . Kan şekeriniz yükselir

Şeker hastalığı olan veya şeker hastalığı geliştirme riski taşıyan kişiler için kan şekeri düzeylerini yakından izleme ihtiyacı günlük bir endişe kaynağıdır. Ancak düzenli olarak tarçın yemek, bu kişilerin uygun kan şekeri seviyelerini korumasına yardımcı olabilir. Araştırmacılar tarçındaki bileşiklerin insülini taklit ettiğini, bu nedenle tarçın yediğinizde vücudunuzun hücrelerinize glikoz göndermesinin daha kolay olacağını raporluyorlar.

Bununla birlikte, tarçının diyabet için etkili bir tedavi yöntemi olduğunu kesin olarak söylemek için yeterli araştırma olmadığını belirtmek önemli. Bunun yerine diyabetli kişilerin, diyetlerine dikkat etmek, bol miktarda fiziksel aktivite yapmak ve reçeteli ilaçlarını almak gibi sağlıklı uygulamalara devam etmeleri gerektiği unutulmamalıdır. Kronik bir sağlık durumunu tedavi etmek için herhangi bir yiyeceğe (veya bu durumda herhangi bir baharata) güvenmek tam olarak doğru bir fikir değildir.

2 . Kolesterolünüz iyileşir

Tıpkı diyabetli kişilerin kan şekeri düzeylerini dikkatle izlemesi gerektiği gibi, yüksek kolesterolü olanların da kan lipidlerini izlemesi gerekir. Health Digest’in haberine göre tarçın burada da küçük bir fark yaratabilir. Burada teşekkür etmemiz gereken tarçında bulunan sinnamaldehit adı verilen bir bileşiktir. Tarçına kendine özgü sıcak lezzetini veren sinnamaldehit, vücudunuzdaki kolesterol oluşturan enzimleri baskılayarak kan dolaşımındaki yağ miktarını azaltabilir. Bazı araştırmalar, tarçın takviyeleri aldıktan sonra toplam kolesterol, LDL kolesterol (“kötü” kolesterol) ve trigliserit seviyeleri düşen deneklerin HDL kolesterolünün (“iyi” kolesterol) düşmediğini ekliyorlar. (Bununla birlikte, daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtmek önemlidir. Bu nedenle, yüksek kolesterolü olan kişiler, durumlarını iyileştirmek için yalnızca tarçın tüketimine bağlı kalmamalıdır.)

3 . Artrit ağrısından kurtulabilirsiniz

Artrit veya başka bir tür kronik ağrı çekiyorsanız, muhtemelen bu tip ağrıların iltihaplanmadan kaynaklandığını doktorunuzdan duymuşsunuzdur. Bu iltihap ve ağrılar vücudunuzun enfeksiyona veya yaralanmaya verdiği tepkiyi ifade eder. Harvard Health‘e göre, akut inflamasyon aslında iyileşme sürecinizin doğal bir parçasıdır. Kolunuzu bir şeye çarpmayı ve sonraki birkaç saat boyunca dirseğinizin şiştiğini, kızardığını ve biraz ağrıyla zonkladığını düşünün. “Vücut bir yaralanma sinyali verdiğinde, bağışıklık sisteminiz bölgeyi çevrelemek ve korumak için bir beyaz kan hücresi ordusu gönderir”, ancak, “beyaz kan hücreleri yakındaki sağlıklı dokulara ve organlara saldırırsa” ve vücudun geri kalanına yayılırsa bu iyi bir şey olmaz. Özetle kronik inflamasyon olarak bilinen şey budur.

Artrit Vakfı’na göre tarçın, kronik iltihaplanmanın neden olduğu ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilecek birkaç baharattan biri olabilir. Bunun nedeni, bileşik sinnamaldehitin serbest radikallerin neden olduğu hasarı önleyebilmesi veya azaltabilmesi olarak belirtilmektedir. Gerçekten gözle görülür şekilde azaltılmış bir iltihaplanma düzeyi elde etmek için tarçının diğer iltihap önleyici gıdalara ek olarak tüketilmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. Enflamasyona yardımcı olan diğer baharatlar arasında zerdeçal, zencefil ve kırmızı biber bulunur.



4 . Ağız sağlığınız iyileşir

Tarçınlı diş macunu kullandıysanız veya tarçın sakızı çiğnediyseniz, tarçının ağızdaki kötü kokuları maskeleyecek kadar güçlü bir kokusu olduğunu bilirsiniz. Ancak tarçının ağız sağlığınız için kokuları maskelemekten daha fazlasını yaptığı ortaya çıktı. Tarçın yağı ağız kokusuna ve hatta çürüklere neden olan oral bakterileri öldürme potansiyeline sahiptir. Ağız sağlığınızdan emin olmadığınız günlerde bir parça tarçın çubuğu çiğneyebilirsiniz örneğin. Başka bir kullanım şekli ise bir bardak suyu 5 çubuk tarçınla kaynatarak doğal bir gargara yapmanızdır. Soğuduktan sonra geleneksel gargara gibi kullanılabilir. Farkı hemen göreceksiniz.

5 . Demans riskiniz azalır

Tarçın bir tedavi veya hatta tamamen önleyici bir yöntem olarak hizmet edemese de, Alzheimer hastalığının gelişimini engellemede rol oynayabilir. Bir kez daha, bu önleme için kredi olabilecek bileşik sinnamaldehittir. Alzheimers.net, beyinde tau adı verilen bir protein türünün oluştuğunu açıklıyor ve araştırmacılar, bu tau proteinlerinin bir araya gelerek Alzheimer hastalığına yol açabileceğine inanıyor. Tau kümelerinin oluşumu yaşlanma sürecinin doğal bir parçası olmasına rağmen araştırmacılar Alzheimer’lı kişilerin hastalığı olmayan kişilere göre daha fazla tau proteini yığınına sahip olduğunu gözlemlediler ve bu da bunların sinir ağı bozulmalarında rol oynadığını düşündürdü. Sinnamaldehit, epikateşin adı verilen başka bir bileşikle birlikte, bu tau proteinlerinin beyinde toplanmasını engelleyebilir ve böylece potansiyel olarak Alzheimer hastalığının önlenmesine yardımcı olabilir.

6 . Sindirim sağlığınız iyileşir

Tarçının sindirime faydası bağırsaklarınızda doğal olarak oluşan, sizin için iyi olan bakteri türünün büyümesini desteklemesiyle başlar. Ama daha da önemlisi yaygın olarak gaz giderici veya şişkinlik önleyici olarak bilinir. Bu nedenle antik tıp gazlılığı tedavi etmenin bir yolu olarak tarçını kullanırdı. Bunun da ötesinde, tarçın, sindiriminizi iyileştirmeye çalışıyorsanız dolaşımınızı ve oksijenin taşınmasını artırabilecek doğal bir ısınma etkisine sahiptir. Tarçını yiyeceklere eklemek dışında kaynatıp çay gibi içebilirsiniz. Hatta hazırladığınız siyah çaya eklemek de uygun bir seçenek olabilir.

7 . HIV ve AIDS ile mücadelede rol oynayabilir

1980’lerdeki HIV ve AIDS salgınından bu yana sağlık uzmanları, bağışıklık yetmezliğe neden olan bu virüsü düzgün bir şekilde iyileştirmenin ve tedavi etmenin bir yolunu arıyorlar ve bazı araştırmacılar tarçının HIV pozitif hastaları sağlıklı tutmada rol oynayabileceğine inanıyor. Flavonoidleri sayesinde tarçın HIV ilacının yaptığı gibi virüsün insan vücudundaki hücrelere bulaşmasını önleyebilir. Ne yazık ki bu, tarçının hastalığın gelişmesini önlemeye yardımcı olabileceği anlamına gelmiyor ve hastaların reçeteli ilaçlarını almaya devam etmesi gerekiyor. Bununla birlikte, tabii ki tarçın tüketimi kötüleşen enfeksiyonları önleyebilir. Daha da önemlisi, araştırmacıların ek tedavi seçenekleri geliştirme yolunda oldukları anlamına da gelmektedir.

8 . Hastalık riskiniz azalır

Tarçın dördüncü en yüksek antioksidan seviyesine sahip besindir. Bu antioksidanlar, vücudunuzun günlük olarak kirlilik, abur cubur ve UV ışığı gibi her biri vücudunuzun hücrelerine zarar verebilecek ve kanser gibi ciddi hastalıklara yol açabilecek şeylerden kaynaklanan aşınma ve yıpranma ile savaşmasına yardımcı olan şeydir. Tarçın gibi gıdalarla antioksidan açısından zengin bir diyet sürdürerek vücudunuzu bu hasarla savaşacak ve bu hastalıkların gelişmesini engelleyecek şekilde donatabilirsiniz. Özellikle tarçında bulunan antioksidan türleri, çay, kakao, kırmızı şarap ve zeytinyağı gibi gıdalarda bulunan aynı tip antioksidan olan polifenoller olarak bilinen bitki bileşikleridir.

9 . Kilo verirsiniz

Kilo vermek veya yeme alışkanlıklarınızı iyileştirmek için mücadele ediyorsanız ve çok sık tatlı yeme isteği duyuyorsanız, tarçın ile bu isteğinizi bastırabilirsiniz. Tarçın normalde şekerden alacağınız boş kaloriler olmadan yemeğinize doğal tatlılık katar. Tarçın biraz lif de sunar (çay kaşığı başına yaklaşık 1 gram), bu nedenle bir kase yulaf ezmesine veya bir fincan kahveye bir kaşık şeker yerine tarçın eklediğinizde hafif bir artış elde edersiniz.

Tarçının kilo vermenize yardımcı olabileceği başka yollar da var. Tarçın midenizin boşalma hızını yavaşlatır ve tokluk duygunuzu artırır, bu nedenle daha hızlı tok hissetmeniz ve daha uzun süre tok kalmanız daha olasıdır.

(Kaynak: healthdigest.com)

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