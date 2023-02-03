9 sendikadan Türkiye genelinde SGK önünde eylem

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) örgütlü olan Büro-İş, Yurt Büro-Sen, Büro Ailesi Sendikası (BAL-SEN), Bağımsız Büro-Sen, Büro Hak-Sen, Şehit Gazi-Sen Büro, Adalet Sen, Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES SEN) ve Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen), emekçilerin iş yükü altında ezildikleri gerekçesi ile taleplerinin karşılanması için bugün Türkiye genelinde iş yavaşlatma eylemi gerçekleştirdi.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) tarafından İstanbul’da Unkapanı SGK İl Müdürlüğü önünde açıklama yapıldı.

Açılan pankartta, “SGK emekçilerinin mağduriyeti giderilsin! Kamuda en düşük maaşı alan, 11 yıldır 666 sayılı KHK ile hakları gasp edilen, EYT ile 2.5 milyona Mart ayında maaş bağlayacak olan SGK emekçilerinin ikramiyeleri, ek ödemeleri, fazla mesai ücretleri derhal ödensin!” ifadeleri yer aldı. “Biz sadece özlük haklarımızı istiyoruz” denildi.

“İNSAN ONURUNA YAKIŞIR KOŞULLARDA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ”

Açıklamayı okuyan BES 2 No’lu Şube Başkanı Zeynep Kışlak Yıldırım, şu sözlerle devam etti:

*Sosyal Güvenlik emekçileri, açlık sınırında bir ücretle 85 milyon vatandaşa hizmet etmeye çalışmaktadır.

*2012 yılında haksız ve hukuksuz bir biçimde kesilen ve mahkeme kararına rağmen halen ödenmeyen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemeleri geriye dönük istiyoruz.

*Ek ödeme puanlarına 100’er puan eklenmesini istiyoruz. Ücretsiz yemek istiyoruz. İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz. Taleplerimiz karşılanana kadar mücadelemiz devam edecektir.