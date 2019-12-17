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9 yaşındaki çocuğu fidye için kaçırtan kişinin kimliği şoke etti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde servisle okuldan dönen yabancı uyruklu M.A. (9) evine yürüdüğü sırada yanına motosikletle gelen 2 kişi tarafından kaçırıldı. Baba T.A’nın (40) çocuğunun kaçırıldığını ve tanımadığı kişilerin kendisini arayıp 25 bin dolar fidye istediğini bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI Ekipler yaptıkları çalışmada, çocuğu kaçıran kişilerin M.A’nın halası A.A. […]

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde servisle okuldan dönen yabancı uyruklu M.A. (9) evine yürüdüğü sırada yanına motosikletle gelen 2 kişi tarafından kaçırıldı. Baba T.A’nın (40) çocuğunun kaçırıldığını ve tanımadığı kişilerin kendisini arayıp 25 bin dolar fidye istediğini bildirmesi üzerine polis ekipleri
çalışma başlattı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Ekipler yaptıkları çalışmada, çocuğu kaçıran kişilerin M.A’nın halası A.A. ile irtibatlı olduğunu belirledi. Şüphelilerin kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler çocuğu kurtarıp, A.A. ve M.E. ile ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı.

9 yaşındaki M.A.’yı kaçıran motosikletli iki kişi güvenlik kameralarına böyle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan M.E. ile ismi öğrenilemeyen zanlı tutaklandı, hala A.A. ise adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı. Bu arada, hala A.A’nın yurt dışında bulunan eşinin yanına gidecek parayı temin etmek için olayın içerisinde yer aldığı iddia edildi.

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Yazar Alaturka Online

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