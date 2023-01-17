9 yıldır devam eden Çarşı davası bir kez daha ertelendi

Çarşı davasında avukatlar, başka delil olmadığından dolayı 9 yıldır süren davanın sona ermesini ve beraat kararı verilmesini talep ederken mahkeme heyeti bir kez daha davayı erteledi.

Gezi protestolarına katıldığı gerekçesiyle Çarşı taraftar grubu üyelerinin yargılandığı dava 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Beşiktaşlı taraftar grubu Çarşı’dan ndan 35 kişi hakkında yürütülen dava 21 Şubat 2022’de Gezi davasından ayrılmıştı.

35 kişiye ‘Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘terör örgütü kurma ve örgüte üye olma’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ gibi suçlamalar yöneltiliyor. Bir önceki duruşmada protestolara ait yedi farklı televizyon kanalından görüntüler istenmişti.

GÖRÜNTÜLER DOSYAYA EKLENDİ

13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen yeni duruşmada Show TV, TRT, Habertürk gibi televizyon kanallarından gelen görüntüler dosyaya eklendi. Avukat Ali Rıza Dizdar, şunları söyledi:

“Gelen kayıtları inceledim. Sanıkların hiçbirinin ama hiçbirinin bir tek karesi yok. ‘Çarşı taraftar grubunun da kitle halinde eylemlere katılmasının sağlanmaya çalışılması’ diyor tebliğnamede. Çalışmak başka, eyleme katılmak başka. Beklenmeden beraat kararı verilmeli.”

“DOKUZ YILDIR SÖYLENENLER AYNI”

Avukat Devrim Alparslan da “Bu dosya dokuzuncu yılına giriyor. Dokuz yıldır söylenenler aynı. En küçük aleyhte tanık yok. Emniyetten geldiler, biz bu arkadaşları görmedik dediler. Görsel, kayıt ve CD’lerde hiçbir arkadaşımızın şiddet, taşkınlık içeren görüntüsü yok” diye konuştu.

Avukat Ömer Kavili ise “Çarşı grubundan terörist çıkmaz. Çarşı grubuna terörist diyenlere biz de ‘Sensin terörist diyoruz. Silahlı örgüte dair tek bir delil olmamasına rağmen görüntü ve seslerden siz yargıçlar delil araştırmaya çalışıyorsunuz. Sanıkların suç işlediğine dair tek bir delil yok” dedi.

“BU İŞLEM DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK”

Avukat Efkan Bolaç da şunları söyledi:

“28 yıllık avukatım, şu andaki hukuk sisteminin nasıl çalıştığını bilmiyorum. Geldiğimiz nokta öyle bir durum ki, yargı sistemi bizim hukuki güvencemiz olmaktan çıkmış durumda. Biz, bağımsız bir yargı isterken herkes için istiyoruz. Yapılan işlem dünyanın hiçbir yerinde yok. Bir taraftar grubunun darbe yapacağına inanmak tek örnektir. Bu iş bitmeli. Araştırılacak delil olmadığı için bir an önce bitmeli.”

Mahkeme heyeti, adli tıptan bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.