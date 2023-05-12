9 yıldır dinmeyen acı: O tekmeyi her gün yüreklerimize attınız her gün

Manisa’nın Soma ilçesi, 13 Mayıs 2014’te yaşanan ve 301 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden faciasıyla birlikte ‘Acıların kenti’ olarak tüm Türkiye’nin hafızasına kazındı.

Facianın üzerinden yıllar geçmesine rağmen geride gözyaşları dinmeyen, hayalleri yıkılan, adalete olan güvenleri sarsılan aileler ve çocuklar kaldı.

Facianın 9’uncu yıldönümü olan 13 Mayıs 2023 günü geride kalan acılı aileler ve Manisa’nın Soma ilçesindeki Maden Şehitliği’ni ziyaret ederek hayatını kaybeden madencilerin mezarlarını ziyaret edecek.

CHP Manisa Milletvekili ve Manisa 2’inci sıra milletvekili adaya Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, facianın 9’uncu yıldönümüyle ilgili açıklamada bulundu, Soma maden faciasının adından yaşanan kazaları tekrar gündeme taşıdı.

Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak ise bir kişinin daha maden kazasında hayatını kaybetmemesi için mücadelelerinin süreceğini ifade etti.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, soma ilçesinde bir maden işletmesini ziyaret ederek madencilerin sorunlarını dinledi.

“FACİADAN DERS ALINMADIĞI İÇİN KAZALAR HİÇ DURMADI”

Seçim bölgesi Manisa’da çalışmalarını sürdüren CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Soma ilçesinde bir maden ocağını ziyaret ederek madencilerin sorunlarını yakından dinledi.

CHP’li Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada, Soma maden faciasının üzerinden geçen 9 yıllık süreç içerisinde Türkiye’nin çeşitli illerinde ölümlü maden kazalarının yaşandığına dikkat çekerek, kazalardan gereken dersin alınmadığını ifade etti.

CHP’li Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da meydana gelen ve 301 madencimizin hayatını kaybettiği facianın üzerinden 9 yıl geçti. Bu sürede ölümlü birçok iş kazası yaşandı. 28 Ekim 2014’te Karaman Ermenek’teki maden kazasında 18 maden işçimiz, 14 Ekim 2022 tarihinde Bartın Amasra ilçesinde yaşanan kazada 42 işçimiz hayatını kaybetti.

Daha birkaç gün öncesinde yine Soma ilçemizde bir maden ocağında yaşanan göçük sebebiyle 1 maden işçimizi kaybettik. 21 yıllık iktidar Soma maden faciasından ders alınmadığı için ölümlü iş kazaları hiç durmadı. Bu sürede meydana gelen onlarca kazada bir işçi, iki işçi hayatını kaybettiği için gündem bile olmadılar. Ama kazalar ve ölümler hep devam etti, devam ediyor.”

“ÖZELLEŞTİRME VE RÖDOVANS KAZALARIN BAŞLICA NEDENİ”

Açıklamasında Türkiye’nin maden kazaları sonucunda yaşanan ölümlerde dünyada ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken CHP’li Bakırlıoğlu, dünyanın en büyük kömür üreticilerinden bir tanesi olan Çin’de 2008 yılında 100 milyon ton başına düşen ölüm sayısının 127, Türkiye’de ise bu sayının 722 olarak kaydedildiğini dile getirdi.

Türkiye’deki ölümlü maden kazalarının en önemli sebebinin özelleştirme ve rödovans sistemi olduğunu söyleyen CHP’li Bakırlıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“TBMM’de kurulan Soma Maden Kazalarını Araştırma Komisyonu Raporu’nda da belirtildiği gibi özelleştirme ve rödovans sistemi kazaların başlıca nedenleri. Ölümlü kazaların büyük kısmı özel maden ocaklarında yaşanıyor. İş güvenliği ve işçi sağlığı önlemlerinin yetersiz olduğu, üretim baskısı, şirketlerin kar hırsı kazalara davetiye çıkarıyor.”

“SOMA KENDİSİNE ATILAN TEKMENİN HESABINI SEÇİMDE SORACAK”

Soma maden faciasında hayatını kaybeden madenci yakınlarının 9 yıldır hak mücadelesinin devam ettiğini söyleyen CHP’li Bakırlıoğlu, 14 Mayıs Pazarg günü yapılacak olan genel seçimlerde madenci ailelerinin AKP iktidarına gereken cevabı sandıkta vereceğini ifade etti.

CHP’li Bakırlıoğlu açıklamasında tekmeci Yusuf Yerkel’i de anımsattı:

“9 yıldır madencilerin hak mücadelesi hiç durmadı. Ailelerin hukuk mücadeleleri, işten çıkarılan işçilerin tazminat mücadeleleri, özelleştirme mücadeleleri hep devam etti. Soma’da madenciyi alçakça tekmeleyen, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel, 2022 Frankfurt Başkonsolosluğu’na Ticari Ataşe olarak atandı. Soma seçimde bunun hesabını mutlaka soracak.”

“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ILO STANDARTLARINA GETİRECEĞİZ”

CHP’li Bakırlıoğlu açıklamasında son olarak şu cümlelere yer verdi:

“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) raporuna göre Türkiye’de 2022 yılında iş kazalarında en az 1843 kişi hayatını kaybederken 2023 yılının ilk üç ayında da en az 463 işçi hayatını kaybettiği belirtiliyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığında Millet İttifakının iktidarında iş güvenliği ve işçi sağlığına özel önem verilecek. İş sağlığı ve güvenliğini ILO standartlarına getireceğiz. Yaşanan iş kazalarını dikkate alarak tehlikeli sınıfta yer alan iş kollarını yeniden düzenleyeceğiz.”

Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak

“YARGIYA OLAN GÜVENİMİZ ZEDELENDİ”

Soma maden faciasında madenci oğlu Uğur Çolak’ı kaybettikten sonra madenci ailelerinin hak arama mücadelesine destek olmak amacıyla Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği’ni kuran İsmail Çolak ise 9 yıldır acılarının dinlemediğini ve bu süreçte hem kendisinin hem de madenci yakınlarının yargıya olan güvenini zedelendiğini ifade etti.

Dernek başkanı Çolak yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Facianın üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen acımız yüreğimizde halen daha taze. Tekmelediler bizleri sonraysa kendilerine seçim yatırımı yapmak için bir özür dilettirdiler. Kuru bir özür müydü o tekmenin acısını bizim yüreğimizden sökecek olan? O tekmeyi her gün attınız yüreklerimize her gün.

Mahkeme salonlarında verdiğiniz kararlarla tekmelediniz. HSK önüne evlatlarımızın toprağını götürürken bizlere biber gazı sıkarak tekmelediniz. Avukatlarımıza şiddet gösterilmesine göz yumarak tekmelediniz. Avukatlarımızı tutuklatarak tekmelediniz. Dava karar aşamasına gelmişken, hakimi değiştirerek tekmelediniz. En önemlisi de bizden öte kendinizi tekmelediniz. Onurunuzu tekmelediniz.

Kamu vicdanını böylesine sarsan bir olayda onurunuzu bıraktınız o mahkeme koridorlarında. Adaleti ve bizleri katlettiğiniz yetmezmiş gibi kendi onurunuzu da katlettiniz. Yıllarca aradığımız adaletin ardından verilen kararlar hem madenci yakınlarını hem de toplumu üzmüş, yargıya olan güvenin bir kez daha zedelendiğini tescil etmiştir.”

“MÜCADELEMİZ YENİ SOMA’LAR YAŞANMASIN DİYE”

Dernek başkanı Çolak açıklamasında son olarak, Türkiye’nin genelinde yeni Soma facialarının yaşanmaması için mücadelelerine devam edeceklerini belirterek sözlerine şu ifadelerle sonlandırdı:

“Biz evlatlarımızı, kardeşimizi, eşimizi, babamızı yitirdik. Ancak mücadelemiz yeni Soma’lar yaşanmasın diyedir. Soma’dan sonra yüzlerce işçi kaybettik. Hepsinin ailelerinin yanındaydık. Acılarımız ortak, söylemlerimiz ortaktı. ‘Bir evladı daha kaybetmeyelim’.

Biz yaşatmak ve onları korumak için yola çıktıkça başka haberlerle yıkıldık. Ne olursa olsun biz evlatlarımız için mücadelemizi sürdüreceğiz. Onurumuzu yaşatmaya devam edeceğiz. Adaleti bu ülkede herkes için aramaya devam edeceğiz.”