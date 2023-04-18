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18 Nisan 2023
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90 dakika arayla iki kişiyi öldürdü

Alaturka Online
Alaturka Online

İstanbul Pendik’te, 15 Nisan günü saat 19.30’da 41 yaşındaki Hasan Kaygısız tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

İkinci olay ise aynı gün saat 20.50 sıralarında meydana geldi. Bu kez Salman Durmaz (27) uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma sonucunda polis, iki olayın da aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti ve İnan Ç.’nin peşine düştü. Şüphelinin daha önce 24 suç kaydı olduğu tespit edildi.

38 yaşındaki İnan Ç., polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Olayların alacak verecek tartışması sonucu meydana geldiğini itiraf eden İnan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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