90 milyon liraya mal olan bu fabrika 3 milyon liraya yıkılacak

Devletin 76 yıl önce Kilis’e yaptığı en büyük yatırım olan Suma Fabrikası, hurda niyetine ve 3 milyon liraya yıkılıyor. Bugünkü değerler ile 90 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilen fabrika “Metruk bina” olarak kayıtlara yansıtıldı.

1944 yılında kurulan ve corona salgınıyla mücadelede hammadde olan etil alkol üretebilecek nitelikteki fabrikanın da içinde bulunduğu 16 tesis, 2004 yılında özelleştirme yoluyla bir ABD-Türk ortak yatırım firmasına verilmişti.

Uzun süre atıl kalan fabrika, geçtiğimiz ay 12.5 milyon liraya bir holding tarafından satın alındı. Fabrika bölümünün içinde olduğu bina okul yapılmak üzere Kilis İl Özel İdaresine devredildi.

Diğer bölümler ve arsa ise holding bünyesinde kaldı. Kilis İl Özel İdaresi de “Metruk bina” olarak nitelediği bu binanın yıkım işini 3 milyon liraya ihale etti.

ERDOĞAN’A MEKTUP YAZDI

CHP Kilis eski il başkanı Hurşit Çetin, kurulu bir fabrikanın yeniden kamuya geçtiğini belirterek, Kilisli üreticilere kazandırılmasını istedi. Kilis Valiliği’ne yazı yazan Çetin, cevap alamayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup gönderdi.

Çetin buranın tekrar fabrika olarak çalıştırılmasını isteyerek şunları söyledi:

*Covid-19 salgını ile bugün için ülkemizin en büyük hammadde ihtiyaçlarından biri de etil alkoldür. Biz bunu Kilis Suma Fabrikasını hayata geçirerek üzümden yapabiliriz.

*Etil alkol, hastanelerimizin en büyük sarf malzemesi, ilaç sanayinde, kolonya ve dezenfektan üretiminin de ana hammaddesidir. Kilis’te bağcılık ve üzüm var.

*Kilis halkının ana geçim kaynaklarından biri de bağcılık. Üzüm, kendi toprağımızda ve hazır fabrikamız da var. Kilis Suma Fabrikası yıkılmasın, yerine okul yapımından vazgeçilsin, fabrika yeniden çalışmaya başlasın.