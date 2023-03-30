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30 Mart 2023
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91 ton baca tozu sokarken yakalandılar

Alaturka Online
Alaturka Online

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Tekirdağ’da gerçekleştirdikleri operasyonda 90 ton 700 kilogramlık tehlikeli atığın Türkiye’ye girişinin önüne geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında Tekirdağ’da gerçekleştirdiği analiz ve hedefleme çalışmalarında, bir firmanın “çinko cevheri” adı altında ithal etmek istediği eşya mercek altına alındı.

İçeriğinde halk sağlığına olumsuz etkide bulunabilecek zararlı maddeler olmasından şüphelenilen eşyadan numune alınarak analize gönderildi. Analiz raporu sonucunda, numunenin içinde yanma sonucu oluşan organik bileşikler tespit edilerek, eşyanın “baca gazı tozu” olduğu ortaya çıkarıldı.

Baca gazı tozunun “tehlikeli atık” olarak değerlendirilip ithali yasak atıklar listesinde yer alması nedeniyle ekiplerce toplam 90 ton 700 kilogram ağırlığındaki tehlikeli atığın Türkiye’ye girişine izin verilmedi. Olaya ilişkin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

KANSERE YOL AÇIYOR

Çelik üretimi sonrası ortaya çıkan baca tozu, tarım arazilerinin en büyük düşmanı. Baca tozu içindeki metalik demir ve çinkoyu geri kazanmak için kurulan tesisler kansere yol açıyor.

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