92 saat sonra el sallayarak enkazdan çıktı





Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekiplerden mucizevi haberler gelmeye devam ediyor.

Kentin Azerbaycan Bulvarı’ndaki Manolya Apartmanı’nda arama kurtarma çalışması yapan ekipler, depremin 92’nci saatinde anne Hatice Özçelebi ve kızı Mihriban’ı enkazdan sağ çıkardı.

Mihriban Özçelebi’nin enkazdan çıkarıldıktan sonra el salladığı anlar duygulandırdı. Onkolojik bir rahatsızlığı olduğu belirtilen anne ve sağlık durumu iyi olan kızı ambulansla hastaneye götürüldü.