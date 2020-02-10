92’nci Oscar Ödüllerini Kazananlar

Amerika’nın Los Angeles kentinde bulunan Dolby Tiyatrosu’nda yapılan Oscar Ödülleri töreninde en iyiler belli oldu.

En iyi uluslararası film ve En İyi Orijinal Senaryo ödülleri Parazit filmi ile Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho‘ya gitti. İlk kez bir yabancıya giden bu ödülle birlikte Ho, Oscar tarihine geçmiş oldu.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise son zamanların en çok konuşulan filmlerinden Joker’e gitti ve Joaquin Phoenix ödülünü aldı.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Judy filmi ile Renée Zellweger‘e gitti. Zellweger Oscar heykelciğini ikinci kez kaldırdı.

En İyi Film Ödülü ise geceye damga vuran Parazit filmine gitti. Parasite, En İyi Film kategorisini kazanan ilk ingilizce olmayan film olarak tarihe geçti.

İşte 92. Oscar ödüllerinde kazananlar

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU – Brad Pitt

Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla Oscar Ödülü’nü kazandı. Gecenin en merak edilen konularından biri Brad Pitt’in yardımcı oyuncu ödülünü alıp alamayacağıydı. Quentin Tarantino’nun yönettiği Once Upon a Time in Hollywood filmindeki rolüyle oyunculuğu dikkat çeken Pitt bu ödüle en yakın isim olarak gösteriliyordu.

Pitt daha önce Twelve Monkeys, The Curious Case of Benjamin Button ve Moneyball filmlerindeki rolleriyle Oscar adayı olmuş, törenden eli boş dönmüştü.

EN İYİ ANİMASYON FİLM – Toy Story 4

EN İYİ KISA FİLM (ANİMASYON) – Hair Love

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO – Parasite

EN İYİ UYARLAMA SENARYO – Jojo Rabbit

EN İYİ KISA FİLM – The Neighbours’ Window

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI – Once Upon a Time in Hollywood

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI – Little Women



EN İYİ BELGESEL – American Factory

EN İYİ KISA BELGESEL – Learning to Skateboard In A Warzone

Afganistan’da kız çocuklarına eğitimin yanında kaykay öğrenme fırsatı sunan Skateistan’ın hikayesini anlatan “Learning to Skateboard in a Warzone” En iyi Kısa Belgesel ödülünün kazananı oldu.

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU – Laura Dern

EN İYİ SES KURGUSU – Ford v Ferrari

EN İYİ SES MİKSAJI – 1917

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ (Sinematografi) – Roger Deakins – 1917

EN İYİ KURGU – Michael McCusker and Andrew Buckland – Ford v Ferrari

EN İYİ GÖRSEL EFEKT – 1917

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ – Bombshell

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM: Parasite

Güney Kore’nin Oscar’a aday gösterilen ilk filmi Parasite, En İyi Uluslararası Film kategorisinin kazananı oldu.

EN İYİ ORJİNAL FİLM MÜZİĞİ – Hildur Gudnadóttır – Joker

EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI – Elton John – Rocketman

En İyi Özgün Şarkı kategorisinin sahibi Rocketman (I’m Gonna) Love Me Again şarkısıyla, Elton John ve Bernie Taupin oldu.

EN İYİ YÖNETMEN: PARASITE – BONG JOON HO

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ – Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix, Joker filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ – Renee Zellweger

Judy filmindeki performansıyla Renee Zellweger, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ – Parasite

Güney Kore yapımı Parasite filmi, En İyi Film ödülünü kazandı. Böylelikle Parasite, 92’nci Oscar Ödülleri’nde 4 ödül kazanmış oldu. Ayrıca Parasite, En İyi Film kategorisini kazanan ilk ingilizce olmayan film olarak tarihe geçti.