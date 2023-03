95. Oscar ödülleri sahiplerini buldu. İşte Kazananlar… #Oscars #Oscars95

Oscar ödülleri dağıtıldı, Everything Everywhere All at Once filmi 7 dalda, All Quiet on the Western Front ise 4 dalda Oscar’a uzandı.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar ödülleri bu yıl 95’inci kez yapıldı. Los Angeles’ta bulunan Dolby Tiyatro’sunda gerçekleşen ödül törenini Jimmy Kimmel sundu. “Everything Everywhere All at Once” filmi, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Kurgu, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Film dallarında ödüle uzanarak, 7 dalda Oscar ödülü kazandı.

Oscar gecesinin sunucusu Jimml Kimmel, “The Banshees of Inisherin” filminde rol alan eşekle sahneye çıktı.



İşte Oscar ödülünü kazanan yapıtlar ve oyuncular…

En İyi Animasyon: Guillermo Del Toro Pinocchio

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

Altın Küre’de de aynı ödülü kazanan Ke Huy Quan, teşekkür konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamdı. 85 yaşındaki annesine seslenen Quan “Anne ben Oscar aldım” dedi. 1984 yılında Indiana Jones And The Temple Of Doom filminde çocuk oyuncu olan Vietnam asıllı Ke Huy Quan, bir dönem mülteci kampında yaşadığını hatıratıp “Bu bir Amerikan rüyası, hayallerinizi canlı tutun” dedi.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis, çok evrenli “Everything Everywhere All at Once” filmindeki IRS ajanı rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar’ını kazandı.

En İyi Canlı Aksiyon Kısa Filmi: (An Irish Goodbye) Bir İrlandalı Elveda

En iyi belgesel uzun metrajlı film: ( Navalny) Donanma

En İyi Görüntü Yönetmeni: James Friend (All Quiet On The Western Front- Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)

En İyi Kostüm Tasarımı: Ruth Carter (Black Panther: Wakanda Forever)

En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı: The Whale (Balina) Adrien Morot Judy Chin, Anne Marie Bradley Sherron

En İyi Yabancı Film: All Quiet on the Western Front



En İyi Kısa Belgesel: The Elephant Whisperers, Kartiki Gonsalves ve Guneet Monga

En İyi Kısa Film Animasyon: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

En İyi Yapım Tasarımı: All Quiet on the Western Front

En İyi Film Müziği: All Quiet on the Western Front

En İyi Görsel Efekt: Avatar: The Way Of Water

En İyi Özgün Senaryo: Everything Everywhere All at Once – Daniel Kwan, Daniel Scheinert

En İyi Uyarlama Senaryo: Women Talking – Sarah Polley

En İyi Ses: Top Gun Maverick

En İyi Orijinal Şarkı: “Naatu Naatu” RRR



En İyi Kurgu: Everything Everywhere All at Once

En İyi Yönetmen: Everything Everywhere All at Once – Daniel Kwan ve Daniel Scheinert

En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser – The Whale

En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh – Everything Everywhere All At Once



En İyi Film: Everything Everywhere All At Once