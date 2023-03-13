95. Oscar ödülleri sahiplerini buluyor, işte kazananlar

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenleen Oscar ödülleri bu yıl 95’inci kez yapılıyor. Los Angeles’ta bulunan Dolby Tiyatro’sunda gerçekleşen ödül töreninin sunucusu Jimmy Kimmel.

İşte Oscar ödülünü kazanan yapıtlar ve oyuncular…

En iyi animasyon: Guillermo Del Toro Pinocchio

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

Altın Küre’de de aynı ödülü kazanan Ke Huy Quan, teşekkür konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamdı. 85 yaşındaki annesine seslenen Quan “Anne ben Oscar aldım” dedi. 1984 yılında Indiana Jones And The Temple Of Doom filminde çocuk oyuncu olan Vietnam asıllı Ke Huy Quan, bir dönem mülteci kampında yaşadığını hatıratıp “Bu bir Amerikan rüyası, hayallerinizi canlı tutun” dedi.

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Jamie Lee Curtis, çok evrenli “Everything Everywhere All at Once” filmindeki IRS ajanı rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar’ını kazandı.

En iyi canlı aksiyon kısa filmi: (An Irish Goodbye) Bir İrlandalı Elveda

En iyi belgesel uzun metrajlı film: ( Navalny) Donanma

En iyi görüntü yönetmeni: James Friend (All Quiet On The Western Front- Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)

En iyi kostüm tasarımı: Ruth Carter (Black Panther: Wakanda Forever)

En iyi saç ve makyaj tasarımı: The Whale (Balina)Adrien Morot Judy Chin, Anne Marie Bradley Sherron

En iyi yabancı film: All Quiet on the Western Front