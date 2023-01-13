95 yaşındaki Ayşe Çakır, CHP’ye üye oldu

CHP Keçiören İlçe Başkanlığı, bugün 1000 yeni üye için katılım töreni düzenledi. 95 yaşındaki Ayşe Çakır’ın rozetini, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı taktı. CHP’ye yeni üye olan bir başka vatandaş ise “Benim adım Adalet, ben adalet istiyorum, çocuklarımın geleceği için. Hep böyle mi olacak hayatımız? Lütfen bu hayatı artık değiştirelim” dedi.

Ankara’da CHP Keçiören İlçe Başkanlığı, CHP’ye 1000 yeni üyenin katılımı dolayısıyla tören düzenledi. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın da katıldığı törende, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, şunları söyledi:

*Yeni üyelerimiz… Tekrarlamakta bir zarar yok. Bu millet ne zaman dara düşse ne zaman zorda kalsa bir araya gelip, aynı yola baş koymayı her zaman bilmiştir. Bunu Kurtuluş Savaşı’nda yapmıştır, yakın tarihimizde. Kıbrıs Barış Harekatı’nda yapmıştır. Bugün de böyle bir dönem yaşıyoruz.

*Bundan 99 yıl önce kurulan Türkiye Cumhuriyeti, yeniden bir tehlike ile karşı karşıya. Cumhuriyet’in kurumlarını ve değerlerini yıpratan bir süreç yaşıyoruz. Önümüzdeki görev; bu milletini varını yoğunu ortaya koyarak kurduğu Cumhuriyet’i korumak ve gelecek yüzyıllara taşımaktır.

*Bu işin öncüsü de CHP olmuştur. CHP, adında olduğu gibi bir halk partisidir. Dolayısıyla, geçmişte hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun; bu partinin tüzüğünü ve yönetmeliklerini benimseyen herkese kapıları dün de açıktı, bundan sonra da sonuna kadar açık olacaktır. CHP ailesine hoş geldiniz.

“BENİM ADIM ADALET, ADALET İSTİYORUM”

CHP Ankara İl Başkanı Akıllı’nın ardından, kürsüye, partinin yeni üyeleri çıktı. Ev hanımı bir vatandaş, şunları söyledi:

*Benim beş tane çocuğum var. Bodrum katında oturuyorum. 2 buçuk milyar, (2 bin 500 lira) kira veriyorum. Eşim çalışamıyor, ben çalışamıyorum. Hiçbir gelir yok. Hiçbir geleceğimiz yok. Çocuklarımızın geleceği hiç yok. Okula gitmek istemiyorlar.

*Çocuklarım okula gidince, onların çantasına bir simit bile koyamıyorum. Çünkü alacak param yok. Kuru ekmek ile çantalarına, su bırakıyorum. Geri getiriyorlar. Haçlık koyamıyorum cebine. Benim adım Adalet, ben adalet istiyorum, çocuklarımın geleceği için. Halimiz ne olacak?

*Onun bunun merdiveninin temizlemek, onun bunun bahçesini… Onun bunun eline bakarak geçim derdindeyiz. Hep böyle mi olacak hayatımız. Lütfen bu hayatı artık değiştirelim. Zaferimizi kazandıralım. Adalet istiyorum.

“EVLATLARIM İÇİN AYAKTA DURMAYA ÇALIŞACAĞIM”

Bir başka vatandaş ise şöyle konuştu:

“Biz ev hanımları… Üç tane çocuğum var, evim kira. Bir ev işine gittim. 400’e (400 liraya) gittim ama beyefendi bana 130 lira para verdi. Saat 1’den, 9 buçuğa kadar adamın evini temizledim ama çok ağrıma gitti. Çocuklarım beni merak etti. Zenginler, neden fakirlere böyle yapıyorlar. Onun etkisinin altında kaldım. İki çocuğu okutuyorum, çok zorlanıyorum. Harçlık veremiyorum, genç çocuk. O çocuk ne yapıyor, ne ediyor? O kadar zorlanıyorum ki… Yine de ayaklarımın üstünde duruyorum, çocuklarım için. Evlatlarım için ayakta durmaya çalışacağım.”

“ADALETİN GERÇEKTEN AK PARTİLİ OLANLAR İÇİN OLDUĞUNU GÖRDÜM”

CHP’ye yeni üye olan bir başka yurttaş, duygularını şöyle dile getirdi:

“Gerçekten adalet için hukuk için, bu partinin ciddi manada, artık bu ülkenin başından gitmesi lazım. Adaletsizliği gördüm. Hukuksuzluğu da gördüm. Adaletin gerçekten AK Partili olanlar için olduğunu gördüm. Hukukun da gerçekten AK Partili olanlar için olduğunu gördüm.”

“BU MÜCADELEDE BİZ DE AKTİF GÖREV ALMAK İSTİYORUZ”

Başka bir yeni üye ise şöyle konuştu:

“1971 Ankara Bala doğumluyum. Yaklaşık iki sene öncesine kadar MHP’de üyeydim. Ülkenin geldiği durumdan, partimizin politikalarından dolayı, istifa etmek zorunda kaldık. 30 arkadaşımızla beraber. İstifamızı duyan, Bülent Başkanımız; görüşmek istedi. CHP ile ilgili kaygılarımızı, soru işaretlerimizi; samimi şekilde sorduk. Samimi bir şekilde bizlere cevap verdi ve bizleri ikna etti. Biz de 30 arkadaşımızla beraber, ailelerimizle birlikte üye olduk. Ülkemizin bu sıkıntılı durumundan dolayı, üye olup… Partimizde yalnızca üye olarak kalmak istemiyoruz. Bu mücadelede biz de aktif görev almak istiyoruz…. AK Parti bizi kandırdı, avladı.”

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, 1000 yeni üyeyi temsilen, vatandaşlara CHP rozetlerini taktı. Partiye yeni üye olanlar arasında 95 yaşındaki Ayşe Çakır da vardı. (ANKA)