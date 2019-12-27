99 Saniyede 75 milyar





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İsraf projesi-haram" diye tanımladığı Kanal İstanbul için harcanması beklenen para 75 MİLYAR LİRA…

Peki, Cumhurbaşkanı'nın "Gerekirsemerkezi bütçeden harcarız" dediği 75 milyar lira ile neler yapılabilir? İşte bazıları…

-İstanbul'daki tüm okullar sıfırdan yapılabilir.

-Paranın 7'de biri ile tüm ülkeninkentsel dönüşümü yapılıp, depreme dayanıklı hale getirilebilir.

-9 Marmaray projesi daha yapılabilir…

-150 yataklı tam teşekküllü 1.650 hastane yapılabilir…

-Yüz binlerce işsiz genci istihdam edilebileceği yüzlerce fabrika kurulabilir

-Ülke genelinde tarımı ayağa kaldırabilecek birçok proje imza atılabilir

-TOKİ kapsamında, ülkedeki her evsiz "kira öder gibi" ev sahibi olabilir…