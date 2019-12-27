99 Saniyede 75 milyar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İsraf projesi-haram" diye tanımladığı Kanal İstanbul için harcanması beklenen para 75 MİLYAR LİRA…
Peki, Cumhurbaşkanı'nın "Gerekirsemerkezi bütçeden harcarız" dediği 75 milyar lira ile neler yapılabilir? İşte bazıları…
-İstanbul'daki tüm okullar sıfırdan yapılabilir.
-Paranın 7'de biri ile tüm ülkeninkentsel dönüşümü yapılıp, depreme dayanıklı hale getirilebilir.
-9 Marmaray projesi daha yapılabilir…
-150 yataklı tam teşekküllü 1.650 hastane yapılabilir…
-Yüz binlerce işsiz genci istihdam edilebileceği yüzlerce fabrika kurulabilir
-Ülke genelinde tarımı ayağa kaldırabilecek birçok proje imza atılabilir
-TOKİ kapsamında, ülkedeki her evsiz "kira öder gibi" ev sahibi olabilir…
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