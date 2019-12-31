99 Saniyede büyük ikramiye





Bu yılki yılbaşı büyük ikramiyesi 80 milyon lira, talihli ya da talihlilerini bekliyor…

İşte 80 milyonluk 'detaylar'

80 milyon liralık büyük ikramiyenin ağırlığı 200 liralık banknotlardan oluşturulduğunda 500 kiloyu buluyor

İkramiye, bin adet 200 liralık banknotun bir araya getirilmesiyle oluşturulan balya ile hesaplandığında 400 adet balyaya, Yüz adet banknottan oluşturulan desteye göre hesaplandığında ise 4 bin adet desteye denk geliyor.

Eğer büyük ikramiye 100 liralık banknotlardan oluşturulursa ağırlığı tam 800 kiloya ulaşıyor.

İkramiyenin tamamını sayma, desteleme ve balyalama işini 3 kişi 8 günde 8 saat çalışarak ancak tamamlayabiliyor. 80 milyon lira ile 250 bin lira değerinde 320 adet otomobil, 500 bin lira değerinde 160 ev ya da 42 bin 550 adet Cumhuriyet altını alınabiliyor.