99 Saniyede Parsel Parsel Ankara





Sinan Aygün'ün 2012'de başladığı TOGO projesi, Melih Gökçek döneminde 'büyütüldü'.Bu esnada Bülent Arınç da Melih Gökçek'i "Ankara'yı parsel parsel FETÖ'ye satmakla" suçladı. Mahkeme Nisan 2019'da TOGO'daki 'RANTI' fark edip proje ruhsatını iptal etti. Yeni başkan Mansur Yavaş yargı kararına itiraz etmeyip projeyi mühürledi.Sinan Aygün önce "Mansur Yavaş 25 milyar lira rüşvet istedi" ardından "Rüşvet değil irtikaptı. Cepleri için değil okul için istendi" dedi.Söz konusu okul için Melih Gökçek döneminde imza atıldığı anlaşıldı…

Mansur Yavaş geri adım atmadı. "Bu rantın küçük bölümü

Ankara'da 150 benzer proje var" dedi.Yavaş'a göre Ankara'da FETÖ destekli çetenin vatandaşın cebinden çaldığı para 301 milyar lira. Son sözü YARGI söyleyecek…