A Milli Basketbol Takımı'nda Ufuk Sarıca dönemi 45 maç sürdü

İZMİR (AA) – ALİ KORKMAZ- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda yolların ayrıldığı başantrenör Ufuk Sarıca, galibiyet oranında ay-yıldızlı ekipte görev yapan en başarılı Türk çalıştırıcı oldu.

Daha önce Ergin Ataman'ın yardımcılığını yaptığı A Milli Takım'da 2017 Avrupa Şampiyonası öncesinde başantrenörlük görevine getirilen Ufuk Sarıca, milli takımın başında 45 maçta görev yaptı.

Ufuk Sarıca, yüzde 62,2 galibiyet oranıyla şimdiye kadar ay-yıldızlı takımda görev yapan Türk antrenörler ve 20 maçın üzerinde maça çıkanlar içinde en başarılı isim oldu.

2017 Avrupa Şampiyonası'nda Ufuk Sarıca yönetiminde son 16 turunda İspanya'ya yenilerek turnuvadan elenen milli takım, Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda olimpiyat elemelerinde mücadele etme hakkı kazandı.

Ufuk Sarıca halen Pınar Karşıyaka'daki görevini sürdürüyor.

– 45 maçta görev yaptı

A Milli Takım'ın başında 45 maça çıkan Ufuk Sarıca, 28 galibiyet ve 17 yenilgi aldı. Ay-yıldızlı takım, bu maçlarda yüzde 62,2 galibiyet oranıyla mücadele etti.

Ay-yıldızlı takımda en fazla maça çıkan isin Bogdan Tanjevic olurken, onu sırasıyla Mehmet Baturalp, Aydan Siyavuş, Samim Göreç ve Aydın Örs takip etti. Ufuk Sarıca ile Ergin Ataman, milli takımın başında 45'er karşılaşmada görev aldı.

Ufuk Sarıca, 7 müsabakada yüzde 71 galibiyet oranıyla görev yapan ABD'li Michael Prokopiak ve 15 maçta yüzde 67'lik galibiyet oranı yakalayan ABD'li Eliot Van Zandt'tan sonra en başarılı isim olarak dikkati çekti.

Ufuk Sarıca'yı 173 maçta yüzde 57'lik galibiyet oranıyla Bogdan Tanjevic ve 146 müsabakada yüzde 56,2'lik galibiyet oranıyla Mehmet Baturalp takip etti.

– En fazla maç çıkanlar

A Milli Basketbol Takımı'nda 30 maç ve üzerinde görev yapan isimlerin aldığı sonuçlar şöyle:

Başantrenör O G M Galibiyet Yüzdesi Bogdan Tanjevic 173 98 75 56,65 Mehmet Baturalp 146 82 64 56,16 Aydan Siyavuş 130 70 60 53,85 Samim Göreç 107 54 53 50,47 Aydın Örs 81 44 37 54,32 Ufuk Sarıca 45 28 17 62,22 Ergin Ataman 45 20 25 44,44 Erman Kunter 44 21 23 47,73 Ercüment Sunter 34 17 17 50,00 Yalçın Granit 31 11 20 35,48

Not: Tabloda B Milli Takım'da görev yapan isimler, milli takımın üniversite takımları ile B ve Ümit Milli Takımlarıyla karşılaştığı müsabakalara yer verilmemiştir.