A Milli Erkek Basketbol Takımı ilk antrenmanını yaptı

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – FIBA 2022 Avrupa BAsketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Takımı, ilk antrenmanını yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBL) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Orhun Ene yönetiminde gerçekleştirilen antrenman iki saat sürdü.

Ay-yıldızlı ekip, idmanda hücum ve savunma düzenleri üzerinde durdu.

İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda A Milli Takım, 20 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de İsveç ve 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Maçlar BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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