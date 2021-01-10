İSTANBUL (AA) – 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'ya gitti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Üsküp'te 12-16 Ocak'ta gerçekleştirilecek elemelerde Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımda başantrenör Nedim Özbey, elemelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Özbey, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirerek, "Rakiplerimiz Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya olacak. Danimarka hükümeti izin vermediği için Danimarka elemelerden çekildi. Kuzey Makedonya, CEV kurallarına göre iki maçını da kendi ülkesinde oynamak üzere anlaşma yaptı. Bana göre haksızlık oldu, iki maçın da orada olmaması gerekiyordu ama mühim değil. Bu durum bizi daha çok kamçıladı." ifadelerini kullandı.

Elemelerde rakipleriyle ikişer maç yapacaklarını aktaran Özbey, "Maçlar sonucunda birinci olan takım Avrupa Şampiyonası'na direkt gidecek. İkinciler ise diğer grupların ikincileriyle puan ve averajların hesaplanmasının ardından en iyi ikincilerin gideceği bir turnuva olacak. Elemelerden birinci çıkacağımızı düşünüyorum. Onun için tüm hazırlıklarımızı yaptık." değerlendirmesinde bulundu.