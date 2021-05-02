A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın Ankara'da kampa girecek

İSTANBUL (AA) – A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'nda yapacağı maçlara hazırlık için yarın Ankara'da kampa girecek.
Milli takım, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'nda Çekya, Belarus ve Portekiz ile mücadele edecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fanus sisteminde oynanacak grup maçlarının ilk ayağı 28-30 Mayıs'ta Belarus'ta, ikinci ayağı ise 4-6 Haziran'da Portekiz'de gerçekleştirilecek.
Grup karşılaşmalarının ardından finallere ev sahipliği yapacak ülke ve 3 grup birincisi, final etabında mücadele edecek. 2021 CEV Avrupa Altın Ligi Final Etabı, 19-20 Haziran'da Belçika'da yapılacak.
Millilerin, Belarus'ta oynayacağı maçların programı şöyle:
– 28 Mayıs Cuma:
16.00 Çekya-Türkiye
– 29 Mayıs Cumartesi:
16.00 Portekiz-Türkiye
– 30 Mayıs Pazar:
19.00 Türkiye-Belarus