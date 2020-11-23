A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten çevrim içi toplantı (1)

İSTANBUL (AA) – A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin doğru yolda olduğunu söyledi.

Şenol Güneş; gazete, televizyon ve ajansların spor müdürleri ve temsilcileri ile çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Salgın nedeniyle böyle bir toplantı organize etmek zorunda kaldıklarını aktaran Güneş, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'a yenilerek C Ligi'ne düşmelerinin kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Milli takımın Uluslar Ligi'ndeki performansını değerlendiren Güneş, "Böyle bir dönemde (salgın) kazanılacak maçların olumlu hava oluşturacağını biliyorduk ama olmadı. Son müsabakada olumlu özelliklerimizi gösteremedik. Uluslar Ligi müsabakaları bittikten sonra 2022 FIFA Dünya Kupası play-off şansımız azaldı." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, her maçı kazanmak için oynadıklarını belirterek, karşılaşmaları ciddiye almadıkları iddialarını yalanladı.

"Macaristan maçının devre arasında futbolcularımın gözünde kazanma ışığını gördüm ama ne yazık ki bu ışığı sahaya yansıtamadık." diyen Güneş, "Macaristan'ın kazanma isteği ve dinamizmi bizden daha fazlaydı. Algıdan olguya geçmemiz gerekiyor. Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz UEFA sıralamasında bize denk gelen takımlardı." ifadelerini kullandı.

Geniş bir kadro oluşturduklarını kaydeden Güneş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milli takıma çağrılan her oyuncu değerlidir. Uluslar Ligi geride kaldı. Bitmiş olan her şeyle vedalaşacağız. Mazeret sunarak kendi eksikliklerimizi görmezden gelmeyeceğiz. Gönül isterdi ki maçlarımızı kazanıp moral bulalım. Halkımızın bize inanmasını istiyorum. Doğru yoldayız. Gönlü güzel insanların gönlüne yerleştik. Başarıya giden yolda zaman zaman bu tür şeyler oluyor."

Milli takım kapısının layık olan herkese açık olacağını belirten 68 yaşındaki teknik adam, her zaman en iyisi için uğraştıklarını söyledi.

Ortak ve büyük hayallere beraber ulaşılabileceğini aktaran Güneş, şunları ifade etti:

"Unvanı değil işi büyütmeye çalışıyoruz. Oyuncularıma ve federasyona suçlama yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu takım eleştirilebilecek ama sahip çıkılacak bir takımdır. Macaristan'ı yenip grubu ilk sırada bitirseydik bile eleştiri olacaktı çünkü iyi oynamıyorduk."

(Sürecek)