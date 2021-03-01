A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

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Alaturka Online
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ANKARA (AA) – A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 7. basamağında yer aldı.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nin tamamlanması sonrası dünya sıralaması güncellendi.

E Grubu'ndaki son maçında Litvanya'yı 67-55 yenerek en iyi 5 grup ikincisi kontenjanından finallere katılma hakkı kazanan ay-yıldızlı ekip, 593,8 puanla yerini korudu.

Klasmanın ilk 10 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Avustralya ve İspanya izledi.

İlk 15'teki tek değişim ise İtalya'nın 2 basamak atlayarak 14'üncülüğe yükselmesi oldu.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 ABD 832,9
2 Avustralya 714,5
3 İspanya 690,5
4 Kanada 649,3
5 Fransa 639,4
6 Belçika 607,1
7 Türkiye 593,8
8 Sırbistan 585
9 Çin 571,2
10 Japonya 540,1

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