A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Almanya da bizimle Omuz Omuza!

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde 04.17’de 7.7, ardından 13.24’te 7.6’lık yıkıcı depremler yaşandı. Türkiye Tek Yürek olurken tüm dünyadan da destek ve yardımlar geldi. Bu gece de futbol camiasının birleştiği Omuz Omuza kampanyasında afetzedeler için ciddi miktarda yardımlar toplandı.

Kasiyerlik yapmıştı

Programa A Milli Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz da katıldı. Daha önce ülkesi Almanya’da depremzedelere yardım amacıyla bir markette kasiyerlik yapan tecrübeli hoca önemli ifadeler kullandı.

‘Son milli maçlar Diyarbakır ve Gaziantep’teydi’

Kuntz, “İlk etapta davetiniz için teşekkür ederim. İnanılmaz bir organizasyon. Elimizden gelen desteği sağlamak istiyoruz. Türkiye benim ikinci evim gibi. Bunu Almanya’da da gördüm, oradaki Türkler de öyle hissediyor. Son milli maçlarda Diyarbakır ve Gaziantep’e gidip, oradaki insanların hislerini ve duygularını yaşamamız, onların desteklerini görmemiz, oraları görmemiz şu anda o şehirlerin halleri bizi bir hayli üzüyor. Böyle bir doğal afetin ne kadar zor olduğunu herkes biliyor. Yaklaşık 90 ülke yardımcı oldu Türkiye’ye… Bu da Türkiye’nin ne kadar sevildiğini gösteriyor. Bu kasiyerlik olayı farkındalık yaratacak bir olaydı. Sahibi de Türk bir iş adamıydı. 50 bin Euro’dan fazla para topladık. Oradaki Türkler de sıcak karşıladı bizi. Almanya tarafından da Omuz Omuza olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.