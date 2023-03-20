A Milli Takım’dan, Bayern Münih’e!

EURO 2024 Elemeleri kapsamında D Grubu’nda cumartesi günü Ermenistan’la kozlarını paylaşacak olan A Milli Takımımız’da sürpriz gelişme…

Eylül 2021’de A Milli Takımımız’ın başına geçen Stefan Kuntz ekibini de getirmişti. Ay-Yıldızlılar’da kaleci antrenörü olarak görev yapan Michael Rechner, Bayern Münih’e transfer oldu.

Ay-Yıldızlılar’dan yapılan açıklamada, “Bir buçuk yıldır A Millî Takımımızın teknik heyetinde kaleci antrenörü olarak çalışan Michael Rechner’in, Bayern Münih kulübünde başladığı yeni görevi sebebiyle A Millî Takımımızdaki görevine devam edemeyecektir. Yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı Rechner’e içtenlikle teşekkür eder, kariyerindeki başarılarının devamını dileriz” denildi.