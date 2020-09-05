AA Afrika Editörü Tığlı, “Merhaba Afrika”nın düzenlediği söyleşinin konuğu oldu:

DAKAR (AA) – Anadolu Ajansı Afrika Editörü İbrahim Tığlı, Afrika'ya Batılı bakış açısı yerine yeni bir perspektifle bakmak gerektiğini ve kıtanın yeni bir medya diline ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Tığlı, Afrika'nın Türkiye'de doğru tanınmasını ve Türkiye'nin Afrika açılımına katkıda bulunacak insan kaynağı yetiştirmeyi hedefleyen sivil insiyatif "Merhaba Afrika"nın "Yükselen Afrika" başlıklı söyleşisinin konuğu oldu.

Erdoğan Erken moderatörlüğünde zoom üzerinden yapılan söyleşide Tığlı, halihazırda doğal kaynaklar ve kültürel zenginliğe sahip Afrika'nın genç nüfusuyla daha da zenginleştiğinin altını çizerek, Afrika'nın geleceğin kıtası olacağını kaydetti.

Tığlı, Türkiye'nin 1999'da attığı Afrika'ya yönelik adımların, 2005 itibarıyla yeni bir aşamaya geldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin bu süreçte kıtanın bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini desteklediğine dikkati çeken Tığlı, "Türkiye için en önemli adım Cumhurbaşkanımızın 'dünya 5'ten büyüktür' söylemi oldu. Şimdiye kadar Afrika'nın kaderini belirleyen sömürge devletleriydi fakat artık Afrikalılar kendi kaderlerini belirlemek istiyorlar. Dünyada kendi seslerini kendileri duyurmak istiyorlar. Kararlar artık Çin, Amerika, İngiltere ya da Avrupalı devletler tarafından belirlenmiyor. Ya da Afrikalılar buna karşı artık tek ses olmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Tığlı, Türkiye'nin bölgede yürüttüğü kazan-kazan politikasının meyve verdiğini, Afrikalı devletlerin de bu "birlikte kazanma" niyetinin farkında olduğunu söyledi.

– "Afrika'da yeni bir medya diline ihtiyacımız var"

Afrika'nın sadece sivil toplum kuruluşlarıyla tanınamayacağına ve uzun vadeli projelere ihtiyaç duyduğuna vurgu yapan Tığlı, kıtanın hala Türkiye'de yeterince tanınmadığına, Afrika'nın da Türkiye'yi tanıması gerektiğine işaret etti.

Tığlı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) bu noktada önemli işler yaptığının altını çizerek, Afrika'dan Türkiye'ye eğitim için gelen öğrencilerin, hem Türkiye'nin kıtayı hem de kıtanın Türkiye'yi tanımasında büyük fark yarattığını dile getirdi.

AA'nın 2017'de hazırladığı Yükselen Afrika isimli haber projesine ilişkin de bilgi veren Tığlı, "Neden yükselen Afrika dedik. Farklı sömürge geleneklerinden 10 ülke seçtik. Yükselen Afrika çalışması ile bu tarihi geçmişi ve sömürgeciliği anlamaya çalıştık, Türkiye Afrika'da nasıl doğru stratejiler izleyebilir sorusunun cevabını aradık. Bunun için de sloganımızı Yükselen Afrika olarak belirledik." diye konuştu.

Tığlı, bugüne kadar Afrika'nın hep Batılıların gösterdiği şekilde görüldüğünü aktararak "Fakat Afrikalıları olduğu gibi göstermeliyiz. Afrika'da yeni bir medya diline ihtiyacımız var. Afrikalılar kendilerini nasıl görüyorsa biz de onları o şekilde göstermeliyiz. Sahadaki muhabirlerimizle bu noktada AA olarak da sorumluluğumuz çok." ifadelerini kullandı.