AA ekibi, “Kovid-19″u yenen hastaları odalarında görüntüledi

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanmalarının ardından tedavileri tamamlanan hastalar, alkışlar eşliğinde hastaneden uğurlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan ve tedavilerinin ardından hastalığı yenerek taburcu edilenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Anadolu Ajansı muhabirleri de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi olan ve iyileşen hastaları özel izinle odalarında görüntüledi.

Taburcu edilen hastaların odalarından ayrılırken hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadığı gözlendi.

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