AA, SÖZCÜ’nün aboneliğini iptal etti

Dünyaya yalan haber servis ettiğini ortaya çıkaran SÖZCÜ’nün Anadolu Ajansı aboneliğini tek taraflı olarak sonlandırdı. Habere erişim özgürlüğünü elinden aldı.

Oysa SÖZCÜ, bu abonelik nedeniyle Anadolu Ajansı’na olan tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirdi. Ödemelerini zamanında yaptı.

Ulu Önder Atatürk’ün kurucusu olduğu Anadolu Ajansı, Atatürk’ün ilkelerinden sapmayan SÖZCÜ’ye olan düşmanca tavrını bir kez daha ortaya koydu. AA’nın bu tavrı basın tarihine kara bir leke olarak geçecek.

‘SÖZCÜ’nün haber alma hakkı engellenemez’

İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Mert, AA’nın SÖZCÜ’nün aboneliğini iptal etmesine ilişkin şunları söyledi: “İnanamıyorum. Atatürk’ün talimatı ile kurulan bir ajans bu. Kamuoyunu bilgilendirme görevi olan ajansın böyle bir karar alması ilginç. Basının Türkiye’de geldiği nokta üzücü. Geri adım atılmalı. SÖZCÜ’nün haber alma hakkı engellenemez. Hiçbir kurumun bu hakkı engellenemez.”

‘AA’nın böyle taraflı haber yaptığı bir dönem olmadı’

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, “Anadolu Ajansı Cumhuriyetçi bir ajans iken bugün hiçbir güvenilirliği kalmadı. Muhalif diye bilinen gazetelere servis yapmaması yanlış ancak onlardan beklenen bir tavır. Basın üzerindeki baskılardan biri de bu. Menderes döneminde dahi Anadolu Ajansı’nın bu kadar taraflı haber yaptığı bir dönem olmamıştır” ifadelerini kullandı.

‘AA, tarafsız hizmet vermekle yükümlü’

BASIN Konseyi Başkanı Pınar Türenç, “AA’nın SÖZCÜ Gazetesi’nin üyeliğini tek taraflı ve hukuksuz şekilde fesh etmesi kabul edilemez. Bu uygulamanın çok sorunlu olduğunu görüyoruz. Atatürk’ün önderliğinde halkın ve dünyanın haberden haberdar olabilmeleri için çalışan AA, tarafsız ve hukuki çerçevede hizmet vermekle yükümlüdür. SÖZCÜ hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı yokken AA, yaptığı yayınında tarafsızlığını yitirmiştir” dedi.

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