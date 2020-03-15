AA'nın 100 yıllık arşivinden haberler

ANKARA (AA) – ÖZCAN YILDIRIM – Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı (AA), kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla tarihi belge niteliğindeki haberlerini yeniden servis ediyor.

Kurtuluş Savaşı'nın zor şartları altında kurulan ve ilk haberlerini 12 Nisan 1920'de servis etmeye başlayan AA, bir asırdır Anadolu'nun sesini dünyaya, dünyadaki gelişmeleri de Anadolu'ya duyurarak önemli bir görevi yerine getiriyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna şahitlik eden Anadolu Ajansı, tarihi belge niteliğindeki haberlerini, 100'üncü kuruluş yılında aboneleriyle tekrar paylaşıyor.

Bu haberler arasında, 1923 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin yıllık kongresi, kaymakam olarak atanabilme şartlarıyla ilgili yasa tasarısı, Yargı Komitesi tarafından Meclis'e gönderilen af yasa tasarısı ve Tıbbiye Nezareti'nin bulaşıcı hastalıklara karşı aldığı tedbiri içeren haberler öne çıkıyor.

Fransızca servis edilen haberlerden bazıları şöyle:

5 Eylül 1923

- "Büyük Millet Meclisin Başkan Yardımcısı Ali Fuad Paşa'nın başkanlığında ve milletvekilleri Şükrü, Kasım, Mustafa, Halid ve Yusuf Beylerden oluşan bir heyet, İzmir'de 9 Eylül'de kutlanacak kurtuluş merasimlerine Millet Meclisi adına katılmak için Ankara'dan yola çıktı."

– "15 Kasım için planlanan Adana Ticaret Fuarı, daha başarılı olması amacıyla mart ayına ertelendi."

– "Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığınca hazırladığı memurların terfisiyle alakalı bir yasa tasarısını onaylayıp, Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Tasarıya göre, artık sadece Mülkiye Okulu mezunları ve yetenek sınavında başarılı olan belediye başkanları kaymakam olarak atanabilecek."

10 Eylül 1923

- "Milli İktisat Nezareti'nin almış olduğu tedbirlerin bir sonucu olarak, incir ve üzümün ticari işlem faaliyetinde bir hızlanma görüldü."

12 Eylül 1923

– "Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığının isteği üzerine 1923 cari yılının (Rumi 1339) ikinci yarıyılında 18 erkek ve kız öğretmen okulları masraflarının karşılaması için genel bütçeye dahil olan 651 bin 518 lira öndeliği görüştü."

- "Evkaf Nezareti'nin araştırmasından elde edilen sonuçlara göre, Yunanların, Müslümanların dini kurum ve anıtlarına verdiği zararlar 10 milyon liraya ulaştı."

15 Eylül 1923

- "Yargı Komitesi tarafından Meclis'e gönderilen af yasa tasarısı, yakında Meclis'te görüşülecek."

– "Tıbbiye Nezareti bulaşıcı hastalıklardan korumak amacıyla Anadolu halkının yanında göçmenler için de tedbirler almaya karar verdi. Bu tedbirler şimdiden Samsun, İzmir, Eskişehir ve Kayseri'de uygulanmaya başlandı."

- "Hükümetin memurların maaşlarını azaltmak niyetinde olduğuna dair söylenti asılsızdır. Aksine onların maddi durumunu iyileştirmeyi öneriyor."

22 Eylül 1923

- "Yedek Subaylar Genel Kongresi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin huzurunda başladı."

– "Himaye-i Etfal Cemiyeti yıllık kongresi Türk Evi'nde başladı. Gazi Mustafa Kemal Paşa hazretleri ve Hanımı, Bakanlar, birkaç milletvekili ve cemiyet üyeleri katıldı."

30 Eylül 1923

– "Nüfus Mübadelesi Karma Komisyonunun Türk delegeleri, Selanik'te 3 Ekim'de yapılacak olan birinci toplantıya katılmak için yarın yola çıkacak."