AA’nın hukuk tanımayan tavrı böyle dedirtti: HANİ DEMOKRASİ HANİ ÖZGÜRLÜK

Anadolu Ajansı (AA), SÖZCÜ Davası’nın 27 Aralık’taki duruşmasını Türkiye’ye ve dünyaya farklı haberle duyurdu. Türk basınına geçilen haberde yorum yapılmazken, dünyaya servis edilen İngilizce haberde, davada “olmayan tanıklar” ve “olmayan ifadeler” kullanıldı. SÖZCÜ, bu yalanı ortaya çıkardı ve aleyhine yayın yapan AA’ya cevap verdi. AA, bunun üzerine İngilizce haberinde yer alan “kimliği belli olmayan/tanımlanamayan” anlamına gelen “unidentified” ifadesini çıkardı.

AA’DAN İFTİRA…

SÖZCÜ, yalana ve iftiraya karşı kendini savunurken AA, algı operasyonuna devam etti. AA, yaptığı açıklamayla SÖZCÜ’nün İngilizce bilmediğini öne sürdü. AA yönetim kurulu, kendini mahkeme yerine koydu, SÖZCÜ’yü “FETÖ’cü” olmakla suçladı. Daha da vahimi AA, büyük bir hukuksuzluğa imza atıp SÖZCÜ’nün aboneliğini tek taraflı sonlandırdı, SÖZCÜ’nün habere ulaşım hakkını engelledi.

SÖZCÜ, bu abonelik süresince AA’ya olan tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirdi. Ödemelerini zamanında yaptı. Ulu Önder Atatürk’ün 100 yıl önce kurduğu AA ise demokrasiye, gazetecilik ilkelerine, hukuka ve anayasaya aykırı olarak SÖZCÜ’nün habere ulaşımını engelledi. Sadece SÖZCÜ değil okurları da haber alma hakkından mahrum bırakıldı.

Üstelik SÖZCÜ’nün AA aboneliğine ihtiyacı yoktur. Ancak şu da bir gerçektir:

SÖZCÜ, akreditasyon uygulaması nedeniyle başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere devletin kurumlarının büyük bölümünün toplantı, açıklama gibi etkinliklerini izleyememektedir. Bugüne kadar bu etkinlikleri çoğunlukla AA’nın servis ettiği haberlerle okurlarına duyurmuştur. AA’nın tek taraflı hukuksuz abonelik iptali, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bakanlar ve iktidar yetkililerinin yapacağı açıklamaların SÖZCÜ okurlarına erişimini de engelleyecektir.

Milletvekillerinden hukuksuzluğa tepki

Babalarının malı değil

Aytun Çıray (İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı): TRT ve AA gibi kurumlar hepimizin vergileri ile ayakta durmakta. SÖZCÜ bugüne kadar FETÖ’nün hep karşısında durdu. AA’nın tek taraflı, gerekçe göstermeden aboneliği kesmesi haddi değil, o kurum babalarının malı değil. Burası hukuk devletidir.

Bu yapılan bir akıl tutulması

Atila Sertel (CHP İzmir Milletvekili): AA Atatürk’ün kurduğu ve tarafsız habercilik yapması gereken bir kurum. Çok büyük yanlışa imza atmışlar. Asıl SÖZCÜ’nün tarafsız bulmadığı için AA ile aboneliğini iptal etmesi düşünülebilir. Ama AA’nın bunu yapıyor olması akıl tutulmasıdır.

Aslında ceza okura kesildi

Utku Çakırözer (CHP Eskişehir Milletvekili): AA 100 yıl önce Ulu Önder Atatürk tarafından tarafsız bir kamu yayıncısı olmak üzere kurulmuştur. Tarafsız kamu yayıncısı, bir gazeteye ceza kesemez. Bu ceza özelde SÖZCÜ’ye olsa da genelde kamunun haber alma hakkına kesilmiş bir cezadır.

AA görevini kötüye kullandı

Enis Berberoğlu (CHP İstanbul Milletvekili): Ajansın, hizmeti tek taraflı olarak vermekten vazgeçmesi yasalara göre görevini kötüye kullanmaya girer. Cezası vardır. Açıklamadaki ‘terörle’ ilgili iddia, süren bir yargılama sürecini etkilemeye dönüktür, bu ilave bir suçtur.

GAZETECİLERDEN ORTAK TEPKİ:

Basın özgürlüğü üzerinde ağır bir siyasal baskı var

Fikret Bila (Gazeteci- Milliyet ve Hürriyet eski Genel Yayın yönetmeni): AA kamu kurumudur. SÖZCÜ Gazetesi’nin aboneliğini iptal etmesi kabul edilemez. Kamu hizmeti ile sorumlu olan kurumlar anayasanın eşitlik ilkesi gereği kişiye ve kurumlara farklı davranamaz. Yasal yükümlülüklerini yerine getiren kurumlara hizmet sunmak zorundadırlar. Ancak Basın İlan Kurumu’nun kamu ilanlarını dağıtırken bazı gazetelere ambargo uygulaması, AA’nın da aynı zihniyetle SÖZCÜ’nün aboneliğini iptal etmesi ifade ve basın özgürlüğü üzerinde ağır siyasal bir baskıdır.

ANAYASAL SUÇTUR

Nazmi Bilgin (Gazeteciler Cemiyeti Başkanı): Görevi tarafsız haber vermek olan AA’nın elindeki gücü etik olmayan bir şekilde kullanması evrensel meslek ilkeleriyle uyuşmamaktadır. AA artık siyasi baskılardan, yönlendirmeden kurtulmalı. Asli görevine dönmeli. Gazetelerin haber akışını kesmesi tasvip edilir bir tutum değildir.

Barış Yarkadaş (Gazeteci): Anadolu Ajansı’nın bu tavrı, keyfi, hukuksuz ve anti-demokratiktir. AA, kendileriyle ilgili yapılan bir haberi eleştirdi diye SÖZCÜ’nün aboneliğini tek taraflı ve de hukuksuz bir biçimde iptal edemez. Bu da anayasal bir suçtur.