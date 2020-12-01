AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına ilk katılanlar sağlık çalışanları oldu

ANKARA (AA) – Küresel salgın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde cansiperane görev yapan sağlık çalışanları Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına ilk katılanlar arasında yer aldı.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Acil Pandemi Sorumlusu Doç. Dr. Gülhan Kurtoğlu Çelik, filyasyonda görevli olarak çalışan Diş Hekimi Şükran Ayran ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis Kırmızı Kovid Birimi Sorumlu Hemşiresi Handan Karakulak, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Doç. Dr. Gülhan Kurtoğlu Çelik, haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın çektiği, "İşitme engelli hastayla iletişim" başlıklı fotoğrafı seçtiğini belirterek, duygularını şöyle aktardı:

"Çünkü burada yoğun bakımdaki hemşire, işitme engelli tanısı alan bir hastayla kağıda yazdıkları üzerinden iletişim kurmaya çalışıyor. Çok etkilendim. Hem yoğun bakım ortamı hem bizim yaşadıklarımıza baktığımızda iletişim çok önemli. Kovid sürecinde bizde bunun benzeri bir şekilde tedavi görürken yakınlarıyla iletişim kuramayanların videolu olarak görüşmelerini çok sağladık. Yakınları içeri giremiyorlardı, telefonla video çekimi yaptık. Aileleri dışarıda bekliyordu, bu şekilde en azından yakınlarının hastalarını görebilmelerini sağladık. Ben bu fotoğraftan çok etkilendim. Çünkü şu an tüm salğık personeli özveri ve özenle çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor."

Yaşam kategorisinde ise oyunu Guillaume Payen'e ait "Bebeklere siperlik" isimli fotoğraftan yana kullanan Çelik, "Koronavirüsten korunmak için bebeklere siperlik takılmış. Anne olmam nedeniyle etkilenmenin yanı sıra bebeklerin umut olduğunu düşünüyorum. Bebeğin çok güzel bir gülümsemesi var ve bebeğin gülümsemesinde sanki 'Evet bugünler geçecek, tedbirlere dikkat edersek, sağlık çalışanlarının söylediklerini yaparsak geçecek' gibi bir ifadesi var. Çok güzel gülüyor ve bizlere umut veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, spor kategorisinde de Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" isimli fotoğrafı için oy kullanarak, "Bunu çok beğendim, çünkü kendi evime çok benzettim açıkçası. Osmanlıspor futbolcusunun günlük antrenmanından çekilmiş bir kare var. O kadar kendimi orada hissettim ki, kızım da voleybolcu. Her gün evde antrenman yapıyoruz, duvarlarımız voleybol topundan mahvoldu." diyerek hissettiklerini aktardı.

– "Çok uzun zamandır izin yapmadım, tatile gitmedim. Tatil yapmak istiyorum…"

Nisan ayından bu yana aktif olarak sahada filyasyon ekibinde görev yapan Diş Hekimi Şükran Ayran da haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu" isimli fotoğrafına oy verdi. Ayran, uzun zamandır kendisini çok yorgun hissettiği için bu fotoğrafta kendisini bulduğunu vurgulayan Ayran, "Kendimi çok özdeşleştirdiğim bir fotoğraf oldu." dedi.

Ayran, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva" isimli fotoğrafına oy verdi. Ayran, "Ben de şu an geleceğimi çok net göremiyorum ve özgür olmak istiyorum." diyerek hislerini dile getirdi. Diş Hekimi Ayran, spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar köprüsü atlayışları" isimli fotoğraflarına oy vererek, "Çok uzun zamandır izin yapmadım, tatile gitmedim. Tatil yapmak istiyorum." diyerek duygularını aktardı.

– "Eldivenler, koruyucu ekipmanlar, daha fazla enerji harcamamıza yol açtı"

Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis Kırmızı Kovid Birimi Sorumlu Hemşiresi Handan Karakulak ise haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" isimli fotoğrafına oy verdi.

Kendilerinin de bu süreçte büyük zorluk yaşadıklarını dile getiren Karakulak, "Kovid salgınında yaşadığımız en büyük zorluk, korunma kıyafetlerinin içinde yaşadığımız zorluklardı. Kıyafetler zorlu bir süreç atlattırdı bize, Eldivenler, koruyucu ekipmanlar, bütün çalışma faaliyetlerimizi zorladı, daha fazla enerji harcamamıza ve psikolojik olarak yıpranmamıza yol açtı. Bu nedenle bu fotoğraftan çok etkilendim." diye konuştu.

Yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'a ait olan "Şahika Ercümen yavru carettalarla" isimli fotoğrafı seçen Karakulak, sağlık çalışanlarının salgınla mücadele sürecinde birçok etkinlimken uzak kaldığını söyledi. Karakulak, "Bu süreçte tatillerimizi yapamadık, ailelerimizle buluşamadık, tüm etkinliklerimiz sıfırlanmıştı. Bu nedenle bu fotoğraf beni etkiledi." diyerek duygularını dile getirdi.

Karakulak, spor kategorisinde de tercihini Erçin Ertürk'ün "Antrenmanlarını evinin bahçesindeki portatif havuzda yapıyor" isimli fotoğraftan yana kullanarak, "Her birimizin evi bu şekilde kullanışlı olamıyor maalesef. Bu süreçte etkinliklerden uzak kalmamızdan dolayı etkilendim ve ondan ötürü duygulandım. Çünkü, gezemiyoruz, sporumuzu yapamıyoruz. Ben, yüzmeyi çok severim ama uzun zamandır bunu yapamıyorum." dedi.