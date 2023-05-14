AA’ya göre Recep Tayyip Erdoğan’ın oyları yüzde 50’nin altında

Anadolu Ajansı’nın verilerine göre yasak kaldığı saatlerde, Recep Tayyip Erdoğan’ın %60 dolaylarında açıklanan oy oranı %50’nin altına indi. AA verilerine göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise %44 seviyelerinde.
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