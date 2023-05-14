69.2 F
Los Angeles
14 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemAA’ya göre Recep Tayyip Erdoğan’ın oyları yüzde 50’nin altında

AA’ya göre Recep Tayyip Erdoğan’ın oyları yüzde 50’nin altında

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Anadolu Ajansı’nın verilerine göre yasak kaldığı saatlerde, Recep Tayyip Erdoğan’ın %60 dolaylarında açıklanan oy oranı %50’nin altına indi. AA verilerine göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise %44 seviyelerinde.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,490BeğenenlerBeğen
16,174TakipçilerTakip Et
3,521TakipçilerTakip Et
7,690TakipçilerTakip Et
31,300AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States