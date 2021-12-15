AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi’nde ana gündem Rusya

Brüksel’deki AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi’ne katılan Ukrayna, Gürcistan ve Moldova liderleri, ülkelerinin AB üyeliği için Avrupalı yetkililerle bir dizi görüşme yaptı.

Sozcu.com.tr

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bugün düzenlenen AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi’ne Rusya-Ukrayna krizi damga vururken, Ukrayna’nın yanı sıra Gürcistan ve Moldova liderleri, ülkelerinin AB üyeliği için Avrupalı yetkililerle bir dizi görüşme düzenledi.

Reuters ajansının haberine göre, beş eski Sovyet cumhuriyetini kapsayan zirvede gündemin en önemli maddesi Rusya’nın bölgedeki etkisi ve saldırı ihtimaliydi. Öte yandan katılımcı ülkelerin AB’ye üyelik müzakereleri de görüşmelerde ele alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’le görüşmesinin ardından paylaştığı tweet’te “Hedefimiz Avrupa Birliği’ne tam üyelik” ifadelerini kullandı.

Reuters, zirvede Rusya’ya karşı önlemlere ilişkin bazı kararlar alındığını aktardı.

ALİYEV VE PAŞİNYAN DA KATILIYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın da katıldığı zirvede, Batı’nın yaptırım uyguladığı Belarus’un Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko yer almadı.

Ukrayna sınırına asker yığarak ülkeyi işgal etmeye hazırlanmakla suçlanan Rusya’ya yönelik önlemler, yarın Brüksel’de başlayacak AB liderler zirvesinde de ele alınacak.

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