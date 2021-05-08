AB ile Hindistan ticaret ve yatırım anlaşması müzakerelerine başlıyor

BRÜKSEL (AA) – Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB ile Hindistan arasında serbest ticaret, yatırım ve coğrafi işaret anlaşmaları müzakerelerine başlama kararı aldıklarını bildirdi.

Michel, AB üyesi ülke liderleri ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı sırasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AB ve Hindistan arasındaki stratejik ortaklıkta yeni bir sayfa açtıklarına işaret eden Michel, insan haklarında diyalog ve güvenlik konusunda yakın iş birliği içerisine olacaklarını bildirdi.

Michel, "AB ve Hindistan arasında ticaret, yatırım ve coğrafi işaretlerle ilgili 3 anlaşma için müzakerelere başlıyoruz." ifadesini kullandı.

AB ve Hindistan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede dayanışma içerisinde olduğunu belirten Michel, Hindistan'a sağlık ekipmanları sağladıklarını, aşı üretimini artırmak için de çalıştıklarını kaydetti.

Michel, tarafların iklim değişikliği ile mücadele konusunda da iş birliği yapacağına dikkati çekti.

AB ve Hindistan 2007 yılında serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlamış, görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle 2013 yılında askıya almıştı.