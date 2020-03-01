AB ‘kırmızı alarm’ verdi! Kıyıya yanaştırmıyorlar

Türkiye’nin göçmenleri artık tutmayacağını açıklamasının ardından Yunanistan sınırlarına akın başladı.

Yaşanan gelişmeler üzerine Yunanistan, AB’yi harekete geçirirken, Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı Frontex, Yunan adalarına 400, Bulgaristan sınırına ise 60 yeni memur gönderdi. Ayrıca, iki ülkenin sınırında ‘kırmızı alarm’ verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yunanistan, Pazarkule Sınır Kapısı’ndan şu ana kadar 10 bin göçmenin püskürtüldüğünü açıkladı. Sınırın diğer bölgelerinden geçenler arasında yakalanan 75 kişiye ise soruşturma başladı.

YUNANLI, İNSANLIĞI UNUTTU

Midilli Adası’nda ise Yunanlılar, limana gelen ve içi çocuk dolu 50 kişilik botu, kıyıya yanaştırmıyor.

Yunanlılar, bot her yaklaştığında müdahale ederek batırmaya çalışıyor. Olayları engellemek isteyen bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Ada’nın diğer bir limanında da benzer manzaralar yaşanıyor. Botları yanaştırmamak için Yunanlılar, göçmenlere saldırıyor.

Kamplardaki göçmenler ise yeni gelenlere destek vermek için Midilli’deki göç merkezinde eylemler yapıyor.

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