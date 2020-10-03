AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'den İngiltere ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklama:

BRÜKSEL (AA) – Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere ile ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedilmiş olsa da önemli farklılıkların devam ettiğini bildirdi.

Von der Leyen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Görüşmede, AB ile İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde son durumu ele aldıklarını belirten Von der Leyen, güçlü temellere dayalı stratejik bir ilişki kurmak için taraflar arasında bir anlaşma sağlamanın önemine dikkati çekti.

Von der Leyen, "Müzakerelerde ilerleme kaydedilmiş olsa da önemli farklılıklar devam ediyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen ve Johnson'un görüşmesiyle ilgili yayınlanan ortak bildiride de taraflar arasında bir uzlaşı sağlamanın önemine işaret edildi.

Bildiride, müzakerecilerin, son haftalarda yapılan toplantılarda ilerleme sağladığı ancak özellikle balıkçılık, adil rekabet ortamı ve uzlaşmazlıkların giderilmesi alanlarında ciddi farklılıklar bulunduğu kaydedildi.

Von der Leyen ve Johnson'un düzenli görüşecekleri belirtilen bildiride, müzakerecilere, farklılıkları gidermek üzere yoğun biçimde çalışma talimatı verildiği ifade edildi.

– Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlikle ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenlik gibi konular ele alınıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürüyecek.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.