AB Komisyonu: Türkiye 6 kriteri yerine getirmedi!

AB Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Avrupa Birliği’nin mülteci mutabakatı çerçevesinde Türkiye’ye söz verdiği mali yardımları yapmadığı eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Türkiye’nin AB’ye mali yardımları ödemediği yönündeki eleştirisinin “asılsız” olduğunu söyleyen temsilci, “Anlaşma Türk tarafıyla imzalandı. Onlar da anlaşmayı çok iyi biliyor” dedi.

Söz konusu mali yardımın, somut projelerin finanse edilmesi için söz verildiğini söyleyen üye, bunların bazılarının uzun süreli olduğunu hatırlattı. Johansson örnek olarak sığınmacılar için sağlık merkezleri ya da okul inşa edilmesini verdi.

Mali yardımın aynı zamanda yüzbinlerce sığınmacı çocuğa ders veren öğretmene de aktarıldığını belirten temsilci, “Öğretmenler aylık maaş alıyor. Bu nedenle mali yardımın tamamı ödenmiş değil” dedi.

AB temsilcisi mali yardımın büyük bölümünün bunun yanı sıra Türkiye’deki bir milyon 700 bin sığınmacının gıda ihtiyacının düzenli olarak karşılanması için gönderildiğini kaydetti.

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GERİ KABUL ANLAŞMASI

AB 2016 yılında Avrupa’ya sığınmacı akınının sınırlandırılması için Türkiye ile geri kabul anlaşması imzalamıştı. Anlaşmaya göre, Yunanistan’a Türkiye üzerinden giriş yapan ve Yunanistan’da iltica başvurusunda bulunmayan sığınmacıların Türkiye’ye iade edilmesi kararlaştırılmıştı.

AB, bunun karşılığında Türkiye’ye toplam 6 milyar euro mali yardım, kabul edilen her Suriyeli sığınmacı karşılığında bir Suriyeliyi yasal yollardan kabul etme ve Türkiye ile vize muafiyeti sürecinin hızlandırılmasını taahhüt etmişti.

TÜRKİYE’YE 1 MİLYAR EURO

Türkiye, mülteciler için AB’den yapılan ödemelerin yetersiz olduğu eleştirisini sık sık dile getirmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı’na sert tepki gösteren AB ülkelerine Türkiye’deki sığınmacıları hatırlatmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye ziyareti öncesinde Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, “Şu anda 2020’deyiz ve hâlâ ilk 3 milyar euronun tamamı elimize ulaşmış değil” diye konuşmuştu.

AB 2020 yılında mülteciler için Türkiye’ye 1 milyar euro aktarılmasını öngörüyor. Böylece 2020 sonuna dek Türkiye’ye yaklaşık dört milyar euroya yakın mali yardım yapılmış olacak. Paranın geri kalanının ise 2025 yılına kadar ödenmesi planlanıyor.

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“TÜRKİYE 6 KRİTERİ YERİNE GETİRMEDİ”

AB Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Johansson Türkiye’ye vize serbestisi tanınması konusunda Ankara’nın birçok ilerleme kaydettiğini söyledi ancak Türkiye’nin bu konuda hâlâ 6 kriteri yerine getirmediğini ifade etti.

Temsilci buna örnek olarak terörle mücadele yasasını verdi. Temsilci Türkiye’nin AB üyelik müzakereleri görüşmelerinde ise hiçbir ilerleme kaydedilmediğini belirtti.